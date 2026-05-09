पुणे

थेऊरफाटा उड्डाणपुलाला मोठे भगदाड

थेऊरफाटा उड्डाणपुलाला मोठे भगदाड
Published on

थेऊर, ता. ९ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील थेऊरफाटा उड्डाणपुलाला ५ ते १० फुटांचे मोठे भगदाड पडल्याने खळबळ उडाली आहे. हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांनी पुलाची पाहणी करून तातडीने रचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. थेऊरफाटा ते थेऊर रस्त्यावरील या उड्डाणपुलाच्या भिंतींनाही मोठे तडे गेले आहेत. ही बाब निदर्शनास येताच सभापती काकडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत सुरक्षेसाठी अडथळे (बॅरिकेड्स) लावले. या मार्गावरून अवजड वाहतुकीची कायमच वर्दळ असते. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर अपघात होऊ शकतो, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, उपअभियंत्यांना घटनास्थळी पाठवून दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती विशेष रस्ते प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पी. व्ही. पंडित यांनी दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Theur flyover issues
structural audit Theur bridge
Theur highway safety
Pune Solapur highway news
Theur crack inspection
heavy vehicle traffic safety
Theur public infrastructure problems
Theur local government response
demanding action on Theur flyover
delay in Theur bridge repairs
traffic hazards in Theur
structural damage Theur flyover
safety measures for Theur bridge
urgent repairs Theur flyover
Theur accidents risk
थेऊरफाटा उड्डाणपुलातील समस्या
थेऊर रस्त्यावरील सुरक्षितता
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यवाही
थेऊरफाटा पुलाची पाहणी
पुलाच्या दुरुस्तीची मागणी
घातक अपघाताची शक्यता
थेऊर परिसरातील वाहतूक
बांधकाम विशेष तज्ञांची आवश्यकता
वर्दळीच्या मार्गावरील समस्या
सभापती काकडे यांचे चिंतेचे कारण
थेऊरच्या पुलाचे अपघात
संरचनात्मक ऑडिटद्वारे तपासणी
पुल दुरुस्तीची पत्रे
उपअभियंता तपासणी
पंडित यांच्या सूचनांच्या आधारावर
प्रशासनाचे दुर्लक्ष