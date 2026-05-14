CNG Rate Hike: CNG चे दर वाढले!सर्वसामान्यांना मोठा झटका; जाणून घ्या नवे दर?

CNG Rate Hike: रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन जपून वापरण्याचे आवाहन केल्यानंतर देशात पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम दिसून येत आहे. मागच्या काही दिवसांपासून गॅस त्यानंतर सोने-चांदी आणि दुधाचे भाव वाढल्यानंतर आता महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) CNG चे दर वाढविले आहे. याचा फटका MMR भाग म्हणजेच मुंबई आणि उपनगरातील लाखो वाहनधारकांना बसणार आहे. .किती वाढ झाली?काल रात्री उशिरा महानगर गॅस लिमिटेडने CNG च्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. आता मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागांमध्ये सीएनजीचा दर 82 रुपायांवरून 84 रुपये प्रति किलो झाला आहे. ही दरवाढ आजपासून म्हणजेच गुरुवारपासून लागू झाली आहे.गेल्या महिन्यातही CNGच्या किमतीत प्रति किलो 1 रुपयाची वाढ झाली होती. सलग दुसऱ्या महिन्यात झालेल्या या वाढीमुळे दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या लाखो नागरिकांवर याचा परिणाम होणार आहे, विशेषतः ऑटो, टॅक्सी आणि बसेसवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना याचा भर सहन करावा लागू शकतो..दरम्यान, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार या दरवाढीमुळे ऑटो आणि टॅक्सी संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी सुरू केली आहे. मुंबई रिक्षामेन्स युनियनच्या पदाधीकाऱ्यांनी सांगितले की इंधन खर्च वाढल्यामुळे ऑपरेटिंग कॉस्ट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे किमान 1 ते 2 रुपये भाडेवाढ आवश्यक आहे. याबाबत संघटना परिवहन आयुक्तांशी चर्चा करण्याच्या तयारीत आहे..PNG चे दर स्थिरCNG चे दर वाढविण्यात आले असले तरी घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) चे दर मात्र 50 रुपये प्रति युनिटवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे MMR मधील सुमारे 31 लाख घरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..दर का वाढले?या दरवाढीबाबत MGL च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जागतिक स्तरावरील ऊर्जा पुरवठयातील अडथळे, महागड्या गॅसची वाढती आयात, कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपयातील घसरण यामुळे गॅस खरेदी खर्च वाढला आहे. त्यामुळे ही दरवाढ गरजेची ठरत आहे. तसेच या दरवाढीनंतरही CNG हे पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त आहे.