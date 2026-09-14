Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! ऑगस्टचा हप्ता 'या' तारखेपासून खात्यात जमा होणार?

Ladki Bahin Yojana Payment Status: What Beneficiaries Should Know : लाडक्या गणरायाचे राज्यभर जल्लोषात स्वागत झाले असून, गणेशोत्सवामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. त्यातच राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पात्र महिलांच्या खात्यावर ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लवकरच जमा होण्याची शक्यता आहे. खात्रीलायक सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून हप्ता वितरणाची प्रक्रिया १६ किंवा १७ सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील. .१ कोटी ६६ लाख महिलांना मिळतो लाभ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत पात्र महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला १,५०० रुपये जमा केले जातात. रक्षाबंधनाच्या काळात जुलै महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. आता गणेशोत्सव आणि गौरी आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता देण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. .Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट; पुढील दोन दिवसांत निर्णयाची शक्यता, ऑगस्टचा १५०० रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार?.दोन महिन्यांचा हप्ता एकत्र मिळणार?दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता २० सप्टेंबरपर्यंत जमा झाला नाही, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास पात्र महिलांच्या खात्यावर एकाच वेळी ३,००० रुपये जमा होऊ शकतात. .मात्र, ऑगस्टचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार किंवा दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र दिले जाणार का, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गौरी आगमनापूर्वी १,५०० रुपयांचा हप्ता मिळणार की ३,००० रुपयांची रक्कम एकत्र खात्यात जमा होणार, याकडे राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.