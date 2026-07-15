ढिंग टांग : चलो जंतर मंतर..!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : भल्या सकाळची.राजाधिराज उधोजीमहाराज अंतःपुरामध्ये अस्वस्थपणे येरझारा घालत आहेत. ओठांनी काहीतरी पुटपुटणे चालू आहे. मधूनच अडखळून हातातले बारकेसे चोपडे पाहून पुन्हा पुटपुटू लागतात. तलवारीचे हवेत हात करणे त्यांनी तूर्त सोडले आहे. अब आगे...उधोजीराजे : (पुटपुटणे थांबवून) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (लगबगीने आत येत) मुजरा महाराज! महाराजांचा विजय असो!! उधोजीराजे : (दरडावून) रामरक्षा पाठ झाली का?संजयाजी फर्जंद : (आत्मविश्वासानं) म्हणून दाखवू?.उधोजीराजे : (किंचित ओशाळून) आमची नीट पाठ होईना! काय करावं?संजयाजी फर्जंद : (हात जोडत) रोज सायंकाळी परवचा म्हणत चला, महाराज! आपोआप पाठ होऊन जाते!!उधोजीराजे : (गंभीर होत्साते) आम्हाला पाठांतराची विशेष काळजी नाही! आम्हाला झुरळांची काळजी लागून राहिली आहे...संजयाजी फर्जंद : (दचकून) परवाच काळं हिट मारलं होतं मी साहेब!!उधोजीराजे : (खुलासा करत) घरातल्या झुरळाची काळजी नाही, फर्जंद! दिल्लीत जमलेल्या कॉक्रोच कार्यकर्त्यांबद्दल बोलतोय आम्ही!! जंतर मंतरवर आंदोलनाला बसलेल्या त्या तरुणांसाठी आमचं काळीज तुटतंय!! त्यांच्या पाठीशी कुणीतरी पहाडासारखं उभं राहायला नको का?संजयाजी फर्जंद : (सहमतीनं) अलबत, महाराज! मी दिल्लीत असतो तर तिथं नक्की जाऊन आलो असतो!!उधोजीराजे : (कर्तव्यकठोरपणाने) आपल्या पक्षाच्या दिल्लीतल्या शिलेदारांना ताबडतोब फर्मान पाठवा! म्हणावं, ‘जल्द-अज-जल्द जंतरमंतरावर सुलतानढवा करोन तेथील गरीब, बिचाऱ्या कॉक्रोचांना लढण्याचा धीर द्या! होता होईतोवर कुमक द्यावी! हवी ती रसद पुरवावी, हाच आमचा आदेश आहे!!.संजयाजी फर्जंद : (पडेल सुरात) उरलंय कोण आपलं दिल्लीत, महाराज! अर्धा डझन तर असेच निघून गेले! उरता उरले इन मीन तीन लोक...त्यातला येक तर तुमच्यासमोरच हुबा आहे, महाराज!उधोजीराजे : (काहीही ऐकून न घेता)...अस्सं? विश्वास घातकी फितुर, गद्दार, खंजीर खुपशे!! गेले उडत!! तसं असेल तर मग आपल्या इंडी आघाडीच्या इतर मित्रांना कळवा! हीच ती वेळ, हाच तो क्षण! संपूर्ण शक्तिनिशी कॉक्रोच आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहा म्हणावं!संजयाजी फर्जंद : (आणखी पडेल सुरात) त्यांनाही कळिवलं! पण त्यांनी नुसतं ‘हुं’ येवढाच प्रतिसाद दिला, महाराज!! तुम्ही आज्ञा केली तर मी जाऊन येऊ का?उधोजीराजे : (वैतागून) तुम्ही जाऊन काय उपयोग? कुणीतरी जबरदस्त नेता हवा!! काँग्रेसच्या आमच्या राहुलजींना खास निरोप धाडा की ‘एकदा समक्ष जाऊन या’ म्हणून!संजयाजी फर्जंद : (हळूच कानात सांगत) ते नुकतेच वीस दिवसांच्या फॉरेन टूरवर जाऊन आले आहेत! मी फोन केला तेव्हा ते म्हणाले, ‘हां हां, देखेंगे, देखेंगे!’उधोजीराजे : (संतापातिरेकानं) देखेंगे, देखेंगे काय? अरे वेळ निघोन चालली आहे! देखेंगे कसले देखेंगे? देशहितासाठी ती तरुण मुलं आपला जीव पणाला लावोन पावसापाण्यात आंदोलन करत आहेत आणि आपण हात बांधोन बसोन रहायचं? धिक्कार असो या वृत्तीचा!!संजयाजी फर्जंद : (हळूचकन सूचना करत) मी काय म्हणतो की आपणच थेट दिल्लीवर हल्ला केला तर?उधोजीराजे : (अंगावर शहारे येऊन) खामोश! वाट्टेल त्या सूचना करू नका!!संजयाजी फर्जंद : (शक्य तितक्या विनम्रतेनं) सगळीच कामं वर्क फ्रॉम होम कशी होतील, महाराज?उधोजीराजे : (आवंढा गिळत) गेलो असतो रे! पण सध्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाला खूप कामं आहेत, कळलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.