Tips For Android Users: Android फोन वापरत असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर...

Tips For Android Users: Android फोन हे असं साधन बनलं आहे की, आता क्वचितच असा कोणी असेल, ज्याच्याकडे तो नाही. अगदी लहान मुलांपासून के वृद्धांपर्यंत सर्वांकडेच स्मार्टफोन असल्याचे आपण पाहिले असेल. लोकांना Smartphoneची इतकी सवय झाली आहे की, ते आपल्या सगळीच काम त्याच्यावर करु लागली आहे.

एवढंच काय तर लहान मुलं देखील आता स्मार्टफोन शिवाय राहू शकत नाही. आपल्या हाताती फोन बाबात जवळ-जवळ सर्वांनाच माहिती असेल, जसे की त्याचे फीचर्स आणि ऍप. परंतु तुम्हाला माहितीय का आपल्यापैकी असे ही काही लोक आहेत, ज्यांना आपला फोन वापरण्याची योग्य पद्धत माहित नाही.(Android Users)

आज बरेच लोक Android फोन वापरत आहेत. तुम्हीही Android फोन वापरत असाल तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच चुका सांगत आहोत ज्या तुम्हीही कधी ना कधी नक्कीच केल्या असतील. या चुका थेट डिव्हाइसच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतात. तुम्‍हाला तुमच्‍या डिव्‍हाइसला दीर्घकाळ वेगवान आणि स्मूथ ठेवायचे असेल, तर आजच या चुका थांबवा. (Tips For Android Users: Android users do these 5 mistakes with their phones, the phone will be spoiled forever)

ॲप्स वारंवार बंद करणे

सर्व उपकरणांवर चालणाऱ्या सर्व प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी Android कडे कार्यक्षम यंत्रणा आहे. हे सर्व पार्श्वभूमी ॲप्ससह बॅटरीचा वापर व्यवस्थापित करते. तुम्ही ॲप मॅन्युअली बंद करता तेव्हा, मेमरी देखील काढून टाकली जाते आणि पुढील वेळी ॲप उघडण्यास जास्त वेळ लागतो.

अशा स्थितीत बॅकग्राउंडमध्ये काही ॲप्स ओपन ठेवल्या तरी काही हरकत नाही, असं म्हटलं जातं. अशा परिस्थितीत तुम्ही सतत वापरत असलेले ॲप्स बॅकग्राऊंडमधून बंद करू नका - गुगल प्लेवर असे अनेक ॲप्स आहेत जे तुमचा फोन स्वच्छ करण्याचे काम करतात. हे ॲप्स फोनची बॅटरी आणि रॅम वाढवण्याचा दावा करतात.

यापैकी बरेच ॲप पूर्णपणे निरुपयोगी आहेत. यापैकी अनेक मालवेअर देखील असू शकतात. ते तुम्हाला जाहिराती दाखवतात आणि पैसेही गोळा करतात. अशी ॲप्स डिव्हाइसवर डाउनलोड करू नयेत.(Android Mobiles)

कुठूनही ॲप्स Download करणे

काहीवेळा जेव्हा तुम्हाला Google Play वर ॲप किंवा गेम सापडत नाही, तेव्हा तुम्ही तृतीय पक्षाच्या वेबसाइटवरून APK फाइल डाउनलोड करता. या वेबसाइट्सवरील ॲप्सची पडताळणी केलेली नाही. त्यामध्ये स्पायवेअर असू शकते आणि गोपनीयतेला धोका असू शकतो. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही थर्ड पार्टी वेबसाइटवरून ॲप्स डाउनलोड करणे टाळा.

Advertisement वर क्लिक करणे - तुम्हाला ॲप्स आणि ब्राउझरवर दिसणार्‍या जाहिरातींवर टॅप करण्याची सवय असेल तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. जाहिराती जवळपास सर्व ॲप्सआणि वेबसाइट्सचा एक भाग आहेत आणि त्या डेव्हलपर आणि सामग्री निर्मात्यांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत देखील आहेत.

परंतु काही ॲप्स आणि वेबसाइट्समधील जाहिरातीवर टॅप करणे धोकादायक असू शकते. ते तुमच्या डिव्हाइसमध्ये व्हायरस ठेवू शकतात. घोटाळेबाज सहसा अशा जाहिराती वापरतात ज्या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी डील दाखवतात. पण या जाहिराती तुमच्या माहितीसोबत पैसेही चोरू शकतात.

अ‍ॅप्सना Permission देणे

कोणत्याही अॅपला अनावश्यक परवानग्या देणे धोकादायक ठरू शकते. तुम्ही एखादे ॲप इंस्टॉल करता तेव्हा ते परवानग्या विचारते आणि अनेक पॉप-अप दाखवते. उदाहरणार्थ, गॅलरी अ‍ॅप तुमच्या फोटोंचा अ‍ॅक्सेस विचारेल किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप तुमच्या संपर्कांमध्ये अ‍ॅक्सेस मागेल.

आतापर्यंत ते ठीक आहे पण गॅलरी ॲप तुमच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये प्रवेश मागू लागला तर ते योग्य नाही. अनेक ॲप्स तुम्हाला जाहिराती दाखवण्यासाठी आणि काही तुमचा मागोवा घेण्यासाठी परवानग्या वापरतात. अशा परिस्थितीत, परवानगी देताना, आपण देत असलेल्या परवानगीची आपल्या अॅपला आवश्यकता आहे की नाही हे तपासावे लागेल.

डीफॉल्ट सेटिंग म्हणून, जेव्हा तुम्ही तुमच्या Android स्मार्टफोनवर Play Store द्वारे ॲप डाउनलोड करता, तेव्हा सिस्टम आपोआप होम स्क्रीन शॉर्टकट तयार करते. Disable Automatic App Shortcuts बंद करण्यासाठी, तुम्हाला ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी तुमच्‍या होम स्‍क्रीनवर दीर्घकाळ होल्ड करा > होम सेटिंग्‍जवर टॅप करा > ॲड आयकॉन टू होम स्‍क्रीन पर्याय टॉगल ऑफ करा.

तुम्हाला तुमच्या पसंतीवर आधारित अधिक वैयक्तिकृत जाहिराती दाखवण्यासाठी Google तुमच्या ऑनलाइन Activities चा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करते. जरी हे युजरला एक छान वैशिष्ट्य वाटत असले तरी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण आपल्या स्मार्टफोनवर काय वापरता याबद्दलचे बरेच तपशील शेयर करत आहात.

वैयक्तिकृत जाहिरातींची निवड रद्द करू इच्छित असल्यास, आपण ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी सेटिंग्ज > Google > जाहिराती > "Opt out of Ads Personalization वर टॅप करा.