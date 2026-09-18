Premium|Study Room : बिश्केकमधील एससीओ परिषदेत भारताचा संवाद आणि शांततेचा स्पष्ट संदेश

लेखक - गौरव बाळेजागतिक राजकीय अनिश्चितता आणि वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शांघाय सहकार्य संघटनेची २६ वी शिखर परिषद किर्गिज प्रजासत्ताकची राजधानी बिश्केक येथे पार पडली. संघटनेच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या आणि रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिनाच्या औचित्याने झालेल्या या परिषदेत आशिया आणि युरोपमधील प्रमुख देशांचे नेते सहभागी झाले. भारताच्या पंतप्रधानांनी या परिषदेत सहभाग नोंदवून प्रादेशिक सुरक्षा, व्यापार, सीमापार दळणवळण, ऊर्जा पुरवठा आणि शांततापूर्ण संवादाबाबत भारताची स्पष्ट, संतुलित आणि ठाम भूमिका मांडली. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या भूमिकेकडे प्रमुख राष्ट्रांचे आणि वृत्तपत्रांचे विशेष लक्ष होते.या वेळी पंतप्रधानांनी भारताच्या धोरणाचा मुख्य गाभा सुरक्षा, संपर्क यंत्रणा आणि संधी या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. कोणताही संघर्ष लष्करी कारवायांनी किंवा युद्धभूमीवर सुटू शकत नाही, तर तणावपूर्ण प्रश्न संवाद आणि राजनैतिक वाटाघाटींच्या माध्यमातून सोडवले पाहिजेत, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. युद्धाचे परिणाम संबंधित देशांपुरते मर्यादित न राहता जागतिक अन्नधान्य पुरवठा, इंधन सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत असल्याने युद्ध टाळून संवादाचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे भारताने प्रतिपादन केले..दहशतवादाच्या मुळावर घाव घालण्याचे आणि दुटप्पी धोरण थांबवण्याचे आवाहनपरिषदेत भारताने दहशतवादाच्या गंभीर आव्हानावर कठोर भूमिका मांडली. केवळ दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे पुरेसे नसून दहशतवाद्यांना मिळणारा आर्थिक पुरवठा, त्यांची भरती, कट्टरतावादाचा प्रसार आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने ही संपूर्ण साखळी मुळापासून नष्ट करणे आवश्यक असल्याचे भारताने सांगितले. सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांकडेही भारताने जगाचे लक्ष वेधले. दहशतवादाविरोधातील लढ्यात दुटप्पी धोरण न ठेवता दहशतवादाला रणनीतीचे साधन म्हणून वापरणे बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले.दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकाच ध्येयाने काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. प्रादेशिक आव्हाने आणि सुरक्षा धोक्यांवर मात करण्यासाठी एका विशेष जागतिक केंद्राच्या स्थापनेला परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. अमली पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक, संघटित गुन्हेगारी आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सदस्य देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये अधिक ताळमेळ आणि वेगवान सहकार्य असावे, असा भारताचा आग्रह होता..Premium|India FDI Growth 2026 : जागतिक अस्थिरतेतही भारतात विक्रमी एफडीआय; गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास.आंतरराष्ट्रीय दळणवळण प्रकल्पांमध्ये सार्वभौमत्वाचा आदरव्यापार आणि आर्थिक विकासासाठी जोडणी प्रकल्प राबवताना सर्व देशांच्या सीमा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर झाला पाहिजे, ही भारताची तत्त्वनिष्ठ भूमिका परिषदेत मांडण्यात आली. जोडणी प्रकल्प पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि सर्व देशांच्या संमतीवर आधारित असावेत, असे भारताने स्पष्ट केले. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, दस्तऐवजीकरणाचे डिजिटलीकरण आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करून व्यापारी सुलभता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.आशियाई देशांमधील व्यापार सुलभ करण्यासाठी सागरी आणि जमिनीवरील वाहतूक मार्ग अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षित व्यापारी मार्गांमुळे विकसनशील आणि गरीब देशांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होऊ शकते. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली..द्विपक्षीय बैठका आणि जागतिक संबंधांचे बळकटीकरणमुख्य परिषदेसोबत भारताच्या पंतप्रधानांनी अनेक जागतिक नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा केली. रशियाच्या अध्यक्षांशी झालेल्या संभाषणात चालू असलेल्या संघर्षांवर चिंता व्यक्त करून लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला. यजमान किर्गिज प्रजासत्ताकच्या अध्यक्षांसह इतर सहभागी राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी झालेल्या बैठकीत व्यापार, आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्याबाबत चर्चा झाली.भारताने सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि नागरिकांमधील संबंध सुधारण्यावरही भर दिला. युवा उद्योजक, तरुण लेखक आणि तरुण शास्त्रज्ञांसाठी विशेष व्यासपीठ उभारण्याचा प्रस्ताव भारताने मांडला. संघटनेचे कार्य केवळ राजकीय पातळीपुरते मर्यादित न राहता तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, हा दृष्टिकोन भारताने अधोरेखित केला..बिश्केक येथील शिखर परिषदेत भारताचा सहभाग देशाची वाढती जागतिक पत आणि मुत्सद्देगिरीचे सामर्थ्य दाखवणारा ठरला. कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय गटाचा भाग न बनता शांतता, विकास, सुरक्षा आणि मानवी कल्याणासाठी ठामपणे उभे राहण्याची भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट झाली. परिषदेच्या शेवटी स्वीकारण्यात आलेला संयुक्त जाहीरनामा आणि सुरक्षा सहकार्याचे विविध निर्णय आगामी काळात प्रादेशिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.