Nashik News : माझ्या मुलाचा एन्काउंटर करू नये; संशयित पाटीलच्या आईचा माध्यमांशी संवाद

Nashik News : ललित पाटील यास जिथे असेल तिथे पकडावे, आमचे सर्व सहकार्य राहील. मात्र, त्याचा एन्काउंटर करू नये, असे ललित पाटीलच्या आई भाग्यश्री पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. (lalit patil mother appeals to not encounter of her son nashik news)

उपनगर येथे राहणाऱ्या श्रीमती पाटील म्हणाल्या, की गुरुवारी (ता. १२) साध्या वेशातील दोन पोलिस कर्मचारी आले होते. त्यातील एक पोलिस खाली उभा होता; तर दुसरा जीन्स पॅन्ट आणि टी शर्ट घालून घरी आला. त्याने ललित पाटीलला पोलिस शोधत असून, त्याचा एन्काउंटर करणार असल्याची माहिती दिली.

या सर्व प्रकरणामागे राजकारण असून, माझ्या मुलाचा एन्काउंटर होऊ शकतो, याची मला भीती वाटत आहे. ललितचा एन्काउंटर करू नये, असे ललित आणि भूषण या सख्ख्या भावांच्या आई भाग्यश्री पाटील यांनी सांगितले.