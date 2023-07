Nashik Rain News : अतिवृष्टीमुळे पाईपची मोरी गेली वाहून; पिंपळसोंड गावाचा तालुक्याशी संपर्क खंडित

By

Nashik Rain News : तालुक्यातील अतिदुर्गम डांग गुजरात सीमावर्ती भागातील पिंपळसोंड येथील अंबिकेची उपनदी भुतकुड्याचा ओहळवरील पाईपची मोरी गुरुवारी (ता.२८) मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुरात वाहून गेली. पिंपळसोंड येथील नागरिकांचा तालुक्याशी संपर्क तुटला आहे. (Pipeline washed away by flood on Pimpalsond Road nashik rain news)

या नाल्यांना तातापानी उंबरपाडा (पि) येथे रस्त्यावर पाईप टाकलेली अरुंद मोरी असून थोडा पाऊस झाला तरी डोंगरद-याचा तीव्र उतार असल्याने पाण्याचा लोंढा अचानक येतो. नेहमीच या मोरीवरुन पावसाचे पाणी वाहत असते. त्यामुळे अंबाठा, डोल्हारे, रानविहीर, खुंटविहीर या गावाकडे पिंपळसोंड येथील नागरीकांना जाता येत नाही.

जीव धोक्यात घालून नदी पार करावी लागते. प्रसूतीकरीता तालुक्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल होता येत नाही. रात्री, अपरात्री सर्पदंश, वन्यजीवांनी हल्ला केल्यास अथवा शेती कामात अपघात झाला तर कुठेही उपचारासाठी जाता येत नाही.

अंबाठा ते पिंपळसोंड हा रस्ता खराब झाला असून डोल्हारे ते पिंपळसोंड या रस्त्यावर दांडीचीबारी, खुंटविहीर, मालगोंदा, उंबरपाडा (पि) या भागातील रस्त्यावर गुडघाभर चिखल व खड्डे पडले आहेत.

डांग जिल्हा सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्यातील भाग हा सुरवातीपासून दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी आम्हाला गुजरात राज्याला जोडा अशी मागणी केली होती. त्यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी विविध विकास कामांचे आश्वासन दिले होते, मात्र एकही काम न होताच ते आश्वासन हवेतच विरल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा रस्ता तत्काळ दुरुस्ती करण्यात यावा. या ठिकाणी पुलाचे बांधकाम करावे अशी मागणी केली जात आहे.