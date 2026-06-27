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Uddhav Thackeray:'गद्दारांना तुडवण्याची परवानगी उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला द्यावी'

यवतमाळमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सभेसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथून शिवसैनिक आले. सभेनंतर शिवसैनिकांमध्ये उत्साह आणि आक्रमकता दिसून आली.

यवतमाळमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सभेसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथून शिवसैनिक आले. सभेनंतर शिवसैनिकांमध्ये उत्साह आणि आक्रमकता दिसून आली. पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्या खासदारांना हिसका दाखवून धडा शिकवण्याचा निर्धार शिवसैनिकांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान शिवसैनिकांशी अधिक बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी संजय राठोड यांनी..

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