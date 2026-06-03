Mamata Banerjee Setback : उद्धव ठाकरेंपेक्षाही ममता बॅनर्जींना धक्का!, ८० पैकी ५९ आमदार साथ सोडणार; बंगालचे एकनाथ शिंदे कोण?

Trinamool Congress crisis : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षातील अंतर्गत संघर्ष उघडपणे समोर येऊ लागला असून पक्षात मोठी फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्षातून निष्कासित करण्यात आलेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा यांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात बंडाचे रणशिंग फुंकले आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, टीएमसीच्या ८० आमदारांपैकी तब्बल ५९ हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा ऋतब्रत बॅनर्जी यांना असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सत्तेपासून दूर गेल्यानंतर पक्षातील नाराजी आता उघडपणे समोर येत असून, त्यामुळे पक्ष फूटण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.. ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंगळवारी हजेरी लावली. बंडखोर गटाकडून त्यांना टीएमसीचे नवे विरोधी पक्षनेते (एलओपी) म्हणून पुढे करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. याचवेळी टीएमसीचे सुमारे २० आमदारही विधानसभेत पोहोचल्याने पक्ष नेतृत्वाच्या चिंतेत भर पडली आहे..ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची मागणीबंडखोर आमदारांपैकी मुस्तफिजुर रहमान यांनी सांगितले की, "टीएमसीच्या ५९ आमदारांनी यासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आमचा विरोध ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात नाही; मात्र विरोधी पक्षनेतेपदी एखाद्या वरिष्ठ नेत्याची नियुक्ती व्हावी, अशी आमची भूमिका आहे."दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अध्यक्ष रथींद्र बोस हेही विधानसभेत दाखल झाले असून, बंडखोर आमदार त्यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची मागणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे..आमदारांच्या बैठकीने वाढल्या राजकीय हालचालीसोमवारी रात्री कोलकाता येथील आमदार निवासस्थानी ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा यांनी अनेक टीएमसी आमदारांची भेट घेतली. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे टीएमसीच्या ८० पैकी सुमारे ६० आमदारांनी पाठ फिरवली होती. त्यानंतर झालेल्या या बैठकीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे..अभिषेक बॅनर्जींविरोधातही नाराजीपक्षातील असंतोष केवळ संघटनात्मक पातळीपुरता मर्यादित नसून, ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधातही टीएमसीमध्ये नाराजीचा सूर वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे.पक्षातील काही नेते आणि आमदारांनी उघडपणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर भ्रष्टाचार, अहंकारी नेतृत्व, घराणेशाही, ज्येष्ठ नेत्यांना डावलणे तसेच राजकीय रणनीती संस्था आय-पॅकच्या सल्लागारांच्या माध्यमातून पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याचे आरोप केले आहेत..ममता बॅनर्जींच्या आंदोलनालाही मर्यादित प्रतिसादमंगळवारी ममता बॅनर्जी यांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनालाही पक्षातून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या आंदोलनात टीएमसीचे केवळ ८ आमदार आणि ६ खासदार सहभागी झाल्याचे सांगितले जात आहे. पक्षातील बहुतांश आमदार आणि खासदारांनी या आंदोलनापासून दूर राहिल्याने टीएमसीतील अंतर्गत मतभेद अधिकच तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय वर्तुळात आता टीएमसीतील ही नाराजी पुढे कोणते वळण घेते आणि पक्ष नेतृत्व त्यावर कशाप्रकारे मात करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.