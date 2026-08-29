Manjeet Kaur Punjab Influencer : पंजाबची इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौरची हत्या, जंगलात नेऊन जाळलं; दोघांनी झाडाला बांधून जे केलं ते भयानक

Manjeet Kaur Death : पंजाबी इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौर यांच्या मृत्यू प्रकरणी चंदीगड पोलिसांनी अपहरण आणि हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मृतक मंजीत कौर यांच्या आई कांता देवी यांच्या तक्रारीवरून सेक्टर-३४ पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, मंजीत कौर यांना दोन परिचितांनी सेक्टर-३४ येथील दारूच्या दुकानाजवळ बोलावले आणि तेथून त्यांचे अपहरण करून मोरिंडा येथील जंगल परिसरात नेले. आरोपानुसार, दोघांनी मंजीत यांना झाडाला बांधून त्यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून आग लावली. ही घटना ३ जुलैच्या मध्यरात्री घडल्याचे सांगितले जात आहे..गंभीररीत्या भाजलेल्या मंजीत कौर यांना सुरुवातीला मोरिंडा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथून त्यांना पीजीआय रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. त्यानंतर मोहाली येथील मॅक्स रुग्णालयातही त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. ९ जुलै रोजी त्यांना पीजीआयमध्ये दाखल करण्यात आले. जवळपास महिनाभराच्या उपचारानंतर ५ ऑगस्ट रोजी त्यांना शुद्ध आली..शुद्धीवर आल्यानंतरही जबाब नोंदवला नाहीया प्रकरणात पंजाब पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मंजीत कौर यांच्या आईने आरोप केला आहे की, पीजीआयमध्ये उपचार सुरू असताना मंजीत यांनी आपला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांना बोलावले होते. पीजीआय चौकीकडून खरड सदर पोलिस ठाण्यालाही त्या जबाब देण्याच्या स्थितीत असल्याची माहिती देण्यात आली होती.मात्र, तपास अधिकाऱ्याला फोनवरून माहिती देण्यात आल्यानंतरही ते रुग्णालयात पोहोचले नाहीत, असा आरोप त्यांच्या आईने केला आहे. यासंदर्भात पीजीआय पोलिस चौकीत डीडीआर नोंदवण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ३ जुलै रोजी घटना घडल्यानंतर जवळपास दोन महिने पंजाब पोलिसांनी हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा का दाखल केला नाही?.मंजीत यांच्या मृत्यूनंतर एफआयआर दाखल२६ ऑगस्ट रोजी उपचारादरम्यान मंजीत कौर यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चंदीगड पोलिसांनी त्यांच्या आईच्या तक्रारीवरून तत्काळ अपहरण आणि हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला. मंजीत यांच्या आईने शुभी आणि पिंदा नावाच्या दोन व्यक्तींवर आरोप केले आहेत.चंदीगड पोलिसांकडून आता सेक्टर-३४ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. मंजीत यांचे कोणत्या वाहनातून अपहरण करण्यात आले आणि या घटनेमागील नेमके कारण काय होते, याचा तपास पोलिस करत आहेत. टोल प्लाझावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासण्यात येणार आहे..चंदीगडच्या एसएसपींनी काय सांगितले?पोलिस मोरिंडा रुग्णालय, मॅक्स रुग्णालय आणि पीजीआय प्रशासनाने मंजीत कौर यांच्या प्रकरणाची माहिती संबंधित पोलिसांना दिली होती का, याचीही चौकशी करणार आहेत. माहिती देण्यात आली होती, तर पोलिसांनी वेळीच कारवाई का केली नाही, याचाही तपास केला जाणार आहे. चंदीगडच्या एसएसपी कंवरदीप कौर यांनी सांगितले की, “मंजीत यांच्या आईची तक्रार मिळताच अपहरण आणि हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपांची चौकशी सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व तथ्यांचा तपास केला जात आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.