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Manjeet Kaur Punjab Influencer : पंजाबची इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौरची हत्या, जंगलात नेऊन जाळलं; दोघांनी झाडाला बांधून जे केलं ते भयानक

Influencer killed in Punjab : पंजाबमधील इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौरच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. तिला जंगलात नेऊन झाडाला बांधण्यात आल्याची आणि त्यानंतर मृतदेह जाळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Manjeet Kaur Punjab Influencer social media

Manjeet Kaur Punjab Influencer social media

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Manjeet Kaur Death : पंजाबी इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौर यांच्या मृत्यू प्रकरणी चंदीगड पोलिसांनी अपहरण आणि हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. मृतक मंजीत कौर यांच्या आई कांता देवी यांच्या तक्रारीवरून सेक्टर-३४ पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, मंजीत कौर यांना दोन परिचितांनी सेक्टर-३४ येथील दारूच्या दुकानाजवळ बोलावले आणि तेथून त्यांचे अपहरण करून मोरिंडा येथील जंगल परिसरात नेले. आरोपानुसार, दोघांनी मंजीत यांना झाडाला बांधून त्यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून आग लावली. ही घटना ३ जुलैच्या मध्यरात्री घडल्याचे सांगितले जात आहे.

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