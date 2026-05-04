West Bengal Results 2026 : बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारात मोंदीनी ज्या समुदायावर केला फोकस तिथेच भाजपा पिछाडीवर, ममतांनी घेतली आघाडी

Despite strong campaigning by PM Narendra Modi, BJP struggles in Matua-dominated constituencies : पश्चिम बंगालमध्ये आज मतमोजणी होत आहे. सकाळी सात वाजतापासून या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र, सुरुवातीच्या कलानुसार मतुआ समुदाय बहुल ११ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप पिछाडीवर असल्याचं चित्र आहे. सकाळी ९.५० वाजेपर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने ४ जागांवर तर भाजप २ जागांवर आघाडीवर आहे. .विशेष म्हणजे २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत याच ११ पैकी १० जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, तर तृणमूल काँग्रेसला फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मतुआ समुदाय हा अत्यंत निर्णायक अनुसूचित जातींचा मतदार गट मानला जातो..West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची १२० जांगावर आघाडी, ममता बॅनर्जींसाठी मोठा धक्का, निकालाकडे देशाचे लक्ष.या समुदायाने २०१४ नंतर सातत्याने भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा दिला आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतही भागावर भाजपची मजबूत पकड असल्याचे चित्र होते. पंतप्रधान मोदींनी या भागात सभाही घेतली होती. मात्र, त्याच भागात आता भाजपा पिछाडीवर जात असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे..Exit Poll: बंगालमध्ये राजकीय थरार! BJP बहुमताच्या उंबरठ्यावर, TMC ला मोठा फटका; 15 वर्षांनंतर सत्ताबदलाचा भूकंप.पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ समुदाय नेहमीच निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. राज्यात ११ विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत जिथे हा समुदाय बहुसंख्य आहे, तर सुमारे ६० जागांवर त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरतो. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १७ ते १८ टक्के लोकसंख्या या समुदायाची आहे. उत्तर २४ परगणा, नदिया, हावडा, दक्षिण २४ परगणा आणि दिनाजपूरच्या सीमावर्ती भागांमध्ये त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य आहे.