जगात फक्त काही आठवडे पुरेल इतकंच तेल; भारतात किती दिवसांचा साठा?

मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या भडक्यामुळे जगासमोर आता ऊर्जा संकट आ वासून उभा राहिलं आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने तेल साठ्याबाबत माहिती देत इशारा दिला आहे. जगात व्यावसायिक तेल साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. सद्यस्थितीत फक्त काही आठवडे पुरेल इतकाच साठा आहे. Middle East War Sparks Oil Shortage Concerns Across the World.आयईएचे प्रमुख फैतिह बिरोल म्हणाले की, युद्ध आणि होर्मुझ बंद असल्यानं जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून बाजारावर मोठा दबाव आहे. जगात तेल साठा मर्यादित असल्याचं आयईएने सांगितल्यानंतर आता भारतातही किती तेल साठा आहे याची चर्चा सुरू झालीय. तर दुसरीकडे तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी भारताने दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केलीय..Petrol Diesel Price Hike India : सामान्यांना इंधन दरवाढीचा पुन्हा झटका! आठवड्यात दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महागले.पॅरिसमध्ये आयोजित केलेल्या जी७ देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या बिरोल यांनी म्हटलं की, आणीबाणीच्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी रणनीतिक तेल साठ्यांमधून दररोज २५ लाख बॅरल तेल बाजारात नेलं जात आहे. पण हा साठा अमर्यादीत नाहीय. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात जागित केल साठ्यात विक्रमी घट झाली आहे. दोन महिन्यात २४.६ कोटी बॅरल तेल साठा कमी झाला. गेल्या आठवड्यात पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक तेल पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली होती..भारताचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी १२ मे रोजी माहिती देताना म्हटलं होतं की भारताकडे दोन महिने पुरेल इतका इंधन साठा आहे. त्यामुळे भारताच्या पुरवठ्याची चिंता नाही. मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतच राहिल्या आणि किरकोळ विक्रीच्या दरात बदल केला नाही तर सरकारी पेट्रोल कंपन्याना तीन महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. भारताकडे ६० दिवसांच्या कच्च्या तेलाचा साठा आहे. तर ६० दिवसाचा एलएनजीचा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा आहे असं आठवड्याभरापूर्वी पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितलं होतं.