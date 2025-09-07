Weight Loss Tips: फक्त व्यायाम पुरेसा नाही! या ७ चुका वजन कमी होण्याच्या वाटेत अडथळा ठरतात

थोडक्यात:वजन कमी करताना फक्त व्यायाम नाही, तर आहार, झोप आणि जीवनशैलीही तितकीच महत्त्वाची असते.साखरयुक्त पेये, अपुरी झोप आणि अन्नाचे ट्रॅकिंग न करणे वजन घटण्याच्या मार्गात अडथळा ठरतात.प्रथिनयुक्त आहार, योग्य व्यायाम आणि पुरेशी झोप या गोष्टी पाळल्यास वजन कमी करण्याचा प्रवास यशस्वी होतो..Fat Loss Tips: तुम्ही नियमित जिमला जाता, डाएट पाळता, पण तरीही वजन कमी होत नाहीये? हे फक्त तुमच्यासोबत घडत नाहीये. अनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतात, पण काही साध्या चुका त्यांचं सगळं गणित बिघडवतात. .व्यायाम महत्वाचा आहेच, पण काही सवयी आणि जीवनशैलीतील चुका टाळल्याशिवाय वजन घटण्याचा प्रवास यशस्वी होणार नाही. चला तर जाणून घेऊया अशा ७ चुका ज्या तुमच्या वजन कमी होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकतात.Labour Law Changes: कामगार कायद्यात मोठा बदल! आता ९ नव्हे तर १२ तास काम? जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.१. फक्त वजनावर लक्ष ठेवणेकधी कधी व्यायामामुळे चरबी कमी होते पण स्नायू वाढतात. स्नायू हे चरबीपेक्षा जड असतात, त्यामुळे वजन फारसा कमी झाल्यासारखा वाटत नाही.काय करावे?दर ६-८ आठवड्यांनी कंबर, नितंब यांचे मोजमाप घ्या. फक्त वजन न पाहता शरीरातील बदलावर लक्ष ठेवा.२. अन्न सेवन ट्रॅक न करणेआपण किती खातो याची अचूक कल्पना न ठेवता, अंदाजावर खाणं ही मोठी चूक आहे. नोंद न ठेवल्याने खूप कॅलोरीज नकळत घेतल्या जातात.काय करावे?२ ते ४ आठवडे आहार ट्रॅक करा. लहान प्लेट वापरा आणि टीव्ही पाहताना किंवा मोबाईल वापरताना खाणं टाळा.३. पुरेसे प्रथिन न घेणेप्रथिने शरीरासाठी आवश्यक असून ते अधिक काळ भूक न लागण्यास मदत करतात. स्नायूंचं संरक्षण आणि वजन घटवण्यासाठी प्रथिनयुक्त आहार आवश्यक आहे.काय खावं?दूध, दही, अंडी, कडधान्य, सोया, पनीर यांचा समावेश करा..४. 'लो-फॅट' म्हणून पॅकेज्ड फूड खाणे'लो फॅट', 'डाएट' असं लिहिलेलं पॅकेट म्हणजे ते हेल्दी आहे, असं नाही. त्यात साखर, मीठ लपलेलं असू शकतं.काय करावे?पॅकेज्ड फूड घेताना लेबल वाचा. शक्यतो नैसर्गिक आणि ताजं अन्न निवडा.५. चुकीची व्यायाम पद्धतफक्त कार्डिओ किंवा फक्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पुरेसं नाही. व्यायामात वैविध्य आणि संतुलन असणं गरजेचं आहे.काय करावे?आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे कार्डिओ आणि २ दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आवश्यक आहे..IB Recruitment 2025: १०वी उत्तीर्णांसाठी सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये भरती सुरू; पगार मिळणार ६९,१०० रुपयांपर्यंत, आजच करा अर्ज.६. साखरयुक्त पेयांचे सेवनडाएट कोक, पॅकेज्ड ज्यूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक यामध्ये लपलेली साखर असते. त्यामुळे वजन वाढू शकतं.काय करावे?शीतपेयांचे प्रमाण कमी करा आणि पाण्याचं सेवन वाढवा. जेवणापूर्वी एक ग्लास पाणी पिण्याची सवय लावा.७. अपुरी झोपझोप पुरेशी न घेतल्यास शरीरात भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात. परिणामी जास्त खाल्लं जातं आणि वजन वाढतं.काय करावे?रोज किमान ७ ते ८ तास झोप मिळेल याची काळजी घ्या. झोपण्यापूर्वी स्क्रीन टाइम कमी करा आणि कॅफिन टाळा..FAQsQ1: वजन कमी करताना दररोज वजन तपासणे योग्य आहे का? (Is it okay to check weight daily while trying to lose weight?)उत्तर: नाही, दररोज वजन तपासण्यापेक्षा दर ६-८ आठवड्यांनी शरीरातील बदल आणि मोजमाप पाहणे अधिक उपयुक्त ठरते.Q2: व्यायाम करूनही वजन कमी का होत नाही? (Why does weight not reduce even after regular exercise?)उत्तर: कारण कधीकधी शरीरातील चरबी कमी होत असली तरी स्नायू वाढत असतात, ज्यामुळे वजन स्थिर राहते.Q3: वजन कमी करण्यासाठी किती तास झोप आवश्यक आहे? (How many hours of sleep are needed for weight loss?)उत्तर: वजन कमी करण्यासाठी दररोज किमान ७ ते ८ तासांची शांत झोप आवश्यक आहे.Q4: ‘लो फॅट’ लेबल असलेले पॅकेज्ड फूड आरोग्यदायी असते का? (Is packaged food with 'low fat' label healthy?)उत्तर: नाही, अशा खाद्यपदार्थांमध्ये साखर आणि मीठ लपलेले असतात, जे वजन वाढवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.