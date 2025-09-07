आरोग्य

Weight Loss Tips: फक्त व्यायाम पुरेसा नाही! या ७ चुका वजन कमी होण्याच्या वाटेत अडथळा ठरतात

Weight Loss Mistakes: तुम्हीही निरोगी राहण्यासाठी विविध पदार्थ आपल्या रोजच्या आहारात समाविष्ट करता, नियमित जिमलाही जाता, पण तरीही तुमचं वजन कमी होत नाहीये? मग या चुका ठरत आहेत अडथळा
थोडक्यात:

  1. वजन कमी करताना फक्त व्यायाम नाही, तर आहार, झोप आणि जीवनशैलीही तितकीच महत्त्वाची असते.

  2. साखरयुक्त पेये, अपुरी झोप आणि अन्नाचे ट्रॅकिंग न करणे वजन घटण्याच्या मार्गात अडथळा ठरतात.

  3. प्रथिनयुक्त आहार, योग्य व्यायाम आणि पुरेशी झोप या गोष्टी पाळल्यास वजन कमी करण्याचा प्रवास यशस्वी होतो.

