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पोटाचे आरोग्य आणि 'सुपरफूड्स': बदलत्या जीवनशैलीत 'कॅलिफोर्निया बदाम' ठरू शकतो आरोग्याची गुरुकिल्ली

Gut Health Superfoods: बदलत्या जीवनशैलीत फायबरयुक्त आहार आणि कॅलिफोर्निया बदामांचा समावेश करून गट मायक्रोबायोम मजबूत ठेवण्यावर तज्ज्ञांचा भर
California almonds

California almonds

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रितिका समद्दार

मॅक्स हेल्थकेअर (नवी दिल्ली) येथील डाएटेटिक्स प्रादेशिक प्रमुख

"आरोग्याची सुरुवात पोटापासून होते," ही म्हण आपण अनेकदा ऐकतो. वैज्ञानिक भाषेत सांगायचे तर, आपल्या पोटाचा थेट संबंध 'गट मायक्रोबायोम'शी (Gut Microbiome) असतो. म्हणजेच आपल्या पोटात अब्जावधी चांगले आणि फायदेशीर बॅक्टेरिया (जिवाणू) असतात, जे अन्न पचनासोबतच संपूर्ण शरीराचे आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळेच आपला दररोजचा आहार कसा आहे, याला अत्यंत महत्त्व आहे.

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