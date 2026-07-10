पोटाचे आरोग्य आणि 'सुपरफूड्स': बदलत्या जीवनशैलीत 'कॅलिफोर्निया बदाम' ठरू शकतो आरोग्याची गुरुकिल्ली

-रितिका समद्दारमॅक्स हेल्थकेअर (नवी दिल्ली) येथील डाएटेटिक्स प्रादेशिक प्रमुख"आरोग्याची सुरुवात पोटापासून होते," ही म्हण आपण अनेकदा ऐकतो. वैज्ञानिक भाषेत सांगायचे तर, आपल्या पोटाचा थेट संबंध 'गट मायक्रोबायोम'शी (Gut Microbiome) असतो. म्हणजेच आपल्या पोटात अब्जावधी चांगले आणि फायदेशीर बॅक्टेरिया (जिवाणू) असतात, जे अन्न पचनासोबतच संपूर्ण शरीराचे आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळेच आपला दररोजचा आहार कसा आहे, याला अत्यंत महत्त्व आहे..Premium|French fries origin story : नाव वेगवेगळे, पण चव एकच! जगाला वेड लावणाऱ्या ‘फ्रेंच फ्राइज’चा रंजक इतिहास .Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.Premium|Vegetarian protein diet : शाकाहारी आहारातून प्रोटीन मिळवणे आता सोपे; स्नायूंच्या बळकटीसाठी करा 'या' पदार्थांचा समावेश.Premium|Salt Intake and Health : सावधान! जास्त मीठ खाणे घातक....Premium|obesity india: भारतीयांच्या पोटाचा वाढता घेर ही आरोग्य आणीबाणी ठरेल का?.आधुनिक डाएट आणि फायबरची कमतरतासध्याच्या काळात पोटाच्या तक्रारी वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आहारात झालेला बदल. संतुलित पचनासाठी शरीराला फायबर आणि आवश्यक पोषक तत्वांची गरज असते. मात्र, आधुनिक पाश्चात्य जीवनशैलीमुळे रिफाइंड आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड (अति-प्रक्रिया केलेले) पदार्थांचा वापर कमालीचा वाढला आहे. याचा थेट दुष्परिणाम पोटातील चांगल्या बॅक्टेरियांच्या संतुलनावर होतो आणि पचनक्रिया बिघडते..पोटाचा समतोल राखण्यासाठी 'सुपरफूड्स'ची गरजपोटातील बिघडलेले संतुलन पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आहारात 'सुपरफूड्स'चा समावेश करणे गरजेचे आहे. संपूर्ण धान्य, ताजी फळे, हिरव्या पालेभाज्या, विविध बिया (Seeds) आणि सुकामेवा यांसारखे फायबरयुक्त पदार्थ पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात..कॅलिफोर्निया बदाम: पोटासाठी एक उत्तम 'सुपरफूड'बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध सुपरफूड्समध्ये 'कॅलिफोर्निया बदाम' (California Almonds) हा दैनंदिन आहारासाठी अत्यंत सोपा, चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय मानला जातो. बदामाचे पोटासाठी होणारे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:भरपूर फायबर आणि शाश्वत ऊर्जा: दररोज मूठभर बदाम खाल्ल्याने शरीराला सुमारे ३ ग्रॅम डाएट्री फायबर, सकस फॅट्स आणि महत्त्वाची पोषक तत्वे मिळतात. यामुळे शरीराला दिवसभर काम करण्यासाठी शाश्वत ऊर्जा लाभते.प्रीबायोटिक क्षमता (Prebiotic Potential): बदामामध्ये असणारे नैसर्गिक घटक पोटात 'प्रीबायोटिक'सारखे काम करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे घटक पोटातील चांगल्या बॅक्टेरियांचे पोषण करतात आणि त्यांची संख्या वाढवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत होते..भारतीय परंपरा आणि आधुनिकतेचा मेळआपल्या पारंपारिक भारतीय खाद्यसंस्कृतीत नेहमीच पोटासाठी पोषक असलेल्या पदार्थांना प्राधान्य दिले गेले आहे. शरीराला फायदेशीर बॅक्टेरिया मिळवून देणारे दही किंवा ताकासारखे फर्मेंटेड (आंबवलेले) पदार्थ, फायबरयुक्त डाळी आणि ऋतूनुसार मिळणाऱ्या पालेभाज्या हा आपल्या आहाराचा मुख्य भाग राहिला आहे. मात्र, आजच्या फास्ट फूडच्या जमान्यात हा जुना आणि सकस समतोल जाणीवपूर्वक परत आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे..तज्ज्ञांचा मोलाचा सल्ला:पोटाचे आरोग्य एका रात्रीत सुधारत नाही, तर त्यासाठी दैनंदिन चांगल्या सवयींची गरज असते. दिवसाची सुरुवात चहा-कॉफीऐवजी भिजवलेल्या कॅलिफोर्निया बदामांनी करणे आणि प्रक्रिया केलेले (Processed) अन्न खाणे कमी करणे, हा एक छोटा पण शाश्वत बदल तुम्हाला दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य मिळवून देऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.