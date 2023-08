Vastu Tips : बृहस्पती बळकट करण्यासाठी या वास्तू नियमांचे पालन करा, धनलक्ष्मी होईल प्रसन्न!

Vastu Tips : येथे आपण ईशान्य दिशेबद्दल बोलणार आहोत जिथे ईशान्य कोनाचाही उल्लेख आहे. ही दिशा गुरु ग्रहाशी संबंधित आहे. या दिशेचे महत्त्व आणि वास्तूनुसार गुरू ग्रह मजबूत करण्याचे उपाय जाणून घेऊया.

वास्तूचे आपल्या जीवनात विशेष महत्त्व आहे. जर आपले घर वास्तु शास्त्रानुसार बांधले गेले तर आपल्या जीवनात सुख-समृद्धी नांदते. दुसरीकडे वास्तूनुसार घर बांधले नाही तर जीवनात नकारात्मकता वावरते. यासोबतच व्यक्तीला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो.

आज आपण ईशान्य दिशेबद्दल बोलणार आहोत जिथे ईशान्य कोनाचाही उल्लेख आहे. ही दिशा गुरु ग्रहाशी संबंधित आहे. या दिशेचे महत्त्व आणि वास्तूनुसार गुरू ग्रह मजबूत करण्याचे उपाय जाणून घेऊया.(Vastu Tips : Follow these Vastu remedies to strengthen the planet Jupiter in the horoscope)

उत्तर-पूर्व दिशा

बृहस्पति हा ईशान कोपऱ्याचा स्वामी मानला जातो. तसेच, वैदिक ज्योतिषशास्त्रात गुरु बृहस्पती हा धार्मिक सेवक आणि अध्यात्माचा कारक ग्रह मानला जातो. तसेच ही ज्ञानाची आणि धार्मिक कर्मांची दिशा आहे.

या दिशेत दोष असल्यास माणूस नास्तिक होऊ शकतो. त्याला पूजेत रस नाही. यासोबतच वैवाहिक जीवनातही अडचणी येऊ शकतात. यासोबतच व्यक्तीला पोटाचे विकार, मधुमेह आणि पचनाशी संबंधित आजारही होऊ शकतात.

या वस्तू ईशान्य कोपऱ्यात ठेवाव्यात

ईशान्येला विहीर, बोरिंग, मटका किंवा पिण्याच्या पाण्याची जागा अशा ठिकाणी पाण्याची स्थापना केली जाते. याव्यतिरिक्त, ते उपासनेचे ठिकाण म्हणून देखील काम करू शकते. दुसरीकडे, मुख्य दरवाजा या दिशेला असणे वास्तूच्या दृष्टिकोनातून खूप शुभ मानले जाते.

हे उपाय करा

वास्तुशास्त्रानुसार इशान कोपरा नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवावा. तसेच या दिशेला कधीही शौचालये बांधू नयेत. तसेच कोणतीही जड लोखंडी वस्तू ठेवू नये. या ठिकाणी कचरा टाकू नये. तर गुरुंचा आदर केला पाहिजे.

यासोबतच धार्मिक समुपदेशनही दान करावे. यासोबतच गुरुवारी सकाळी घराच्या मंदिरात गुरु यंत्राची स्थापना करावी. असे केल्याने तुम्हाला बृहस्पति ग्रहाचा आशीर्वाद मिळेल.

बृहस्पति हा सर्वात मोठा ग्रह मानला जातो, तसेच तो देवांचा गुरु देखील आहे. असे म्हटले जाते की जर कुंडलीमध्ये बृहस्पति मजबूत स्थितीत असेल तर सर्व समस्या दूर होतात. बृहस्पति कमजोर असेल तेव्हा व्यक्तीच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होतो. आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. वैवाहिक जीवनात अनेक अडथळे येतात आणि वैवाहिक जीवनातही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. (Vastu Upay)

बृहस्पति मजबूत करण्यासाठी वास्तु उपाय

बृहस्पति शुभ होण्यासाठी तुम्ही तुमच्या चंदनाची पेस्ट किंवा तिलक लावू शकता.

तुम्ही पिवळ्या रंगाचे दागिने घालू शकता ज्यामध्ये सोने सर्वात शुभ मानले जाते, यामुळे तुमचा बृहस्पति देखील मजबूत होतो. पिवळ्या रंगाचे कपडे घालण्यावर भर द्या.

गुरुवारी व्रत केल्याने तुमचा गुरूही बलवान होतो.

या दिवशी पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे आणि पिवळ्या रंगाचा नैवेद्य देवाला अर्पण करणे खूप शुभ आहे. तर, ओम ग्रं ग्रं ग्रं ग्रां स: गुरवे नमः मंत्राचा जप गुरुवारी 3, 5 किंवा 16 वेळा जप करता येतो. (Vastu Tips)

गुरूवारी हे करू नका

गुरुवारी डोके धुणे, केस कापणे, मुंडण करणे आणि नखे कापणे शास्त्रामध्ये निषिद्ध आहे. असे केल्याने पैशांशी संबंधित समस्या वाढतात आणि प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण होतो.

गुरुवारी, आपण घराची नियमित स्वच्छता करु शकता, परंतु विशेष स्वच्छता करु नका. घराचा कचरा बाहेर फेकू नका आणि याशिवाय, या दिवशी कोणतीही घाण, कचरा साफ करणे टाळा.

गुरुवारी धोब्याला कपडे धुण्यासाठी किंवा प्रेससाठी देऊ नका. घरी देखील ते कपडे धुवू नका जे अधूनमधून धुतले जातात. पण, आपण दररोज घालणारे कपडे धुवू शकता.