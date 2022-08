By

67th Filmfare Awards: बॉलीवूडमध्ये(Bollywood) सर्वात मानाचा समजला जाणारा स्टायलिश पुरस्कार सोहळा पुन्हा आपल्या लवकरच आपल्या भेटीस येत आहे. ६ दशकांचा आपला वारसा पुढे नेत फिल्मफेअरची ब्लॅक लेडी सज्ज आहे २०२१ मधील हिंदी सिनेसृष्टीत सर्वश्रेष्ठ कामगिरी करणाऱ्यांचा सम्मान करण्यासाठी. (Nominations for the 67th Wolf777news Filmfare Awards 2022, Sai Tamhankar got nomination)

कोणकोणत्या सिनेमांना मिळालं आहे नामांकन?

रामप्रसाद की तहरवी, रश्मि रॉकेट,सरदार उधम, शेरशाह सारख्या सिनेमांमध्ये कांटे की टक्कर या पुरस्कार सोहळ्यात दिसणार आहे. तसंच, धनुष,विकी कौशल,कंगना रनौत,विद्या बालन,पंकड त्रिपाठी,अरजित सिंग, ए.आर.रहमान,इरशाद कामिल, श्रेया घोषाल,शूजीत सरकार,सीमा पाहवा आणि प्रतीक गांधी सारखे प्रतिष्ठित या फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यात ब्लॅक लेडी मिळवण्याच्या स्पर्धेत एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

उत्कृष्ट सिनेमे

रामप्रसाद की तेहरवी

रश्मी रॉकेट

सरदार उधम

शेरशाह

उत्कृष्ट दिग्दर्शक

आकाश खुराना(रश्मी रॉकेट)

कबीर खान(83)

सीमा पाहवा(रामप्रसाद की तेहरवी)

शूजीत सरकार(सरदार उधम)

विष्णुवर्धन(शेरशाह)

उत्कृष्ट सह-कलाकार(स्त्री व्यक्तिरेखा)

कीर्ती कुल्हारी

कोंकणा सेन शर्मा

मेघना मलिक

नीना गुप्ता

सई ताम्हणकर

उत्कृष्ट सहकलाकार(पुरुष व्यक्तिरेखा)

अभिषेक बॅनर्जी(रश्मी रॉकेट)

पंकज त्रिपाठी (83)

पंकज त्रिपाठी(मिमी)

परन बंदोपाध्याय(बॉब बिस्वास)

राज अर्जुन(थलाइवी)

उत्कृष्ट गायक

अरिजीत सिंग(लहरा दो -83)

अरिजीत सिंग(रेत जरा सी- अतरंगी रे)

बी प्राक(मन भार्या-शेरशाह)

देवेंद्रपाल सिंग(लकीरन-हसीन दिलरुबा)

जुबिन नौटियाल(रतन लाम्बियान-शेरशाह)

उत्कृष्ट गायिका

असीस कौर (लकीरन - हसीन दिलरुबा)

असीस कौर (रतन लम्बियां - शेरशाह)

नेहा कक्कड़ (मतलाबी यारियां - ट्रेन की लड़की)

प्रिया सरैया (कल्ले काले - चंडीगढ़ करे आशिकी)

श्रेया घोषाल (चाका चक - अतरंगी रे)

श्रेया घोषाल (परम सुंदरी - मिमी)

उत्कष्ट संगीतकार

ए आर रहमान (अतरंगी रे)

ए आर रहमान (मिमी)

अमाल मलिक (साइना)

अमित त्रिवेदी (हसीन दिलरुबा)

सचिन-जिगर (चंडीगढ़ करे आशिकी)

तनिष्क बागची, बी प्रकाश, जानी, जसलीन रॉयल, जावेद-मोहसिन और विक्रम मोंट्रोस (शेरशाह)

उत्कृष्ण गाणं

इरशाद कामिल (रेत जरा सी - अतरंगी रे)

जानी (मन भार्या 2.0 - शेरशाह)

कौसर मुनीर (लेहरा दो-83)

क्षितिज पटवर्धन (फिसल जा तू - हसीन दिलरुबा)

मनोज मुंतशिर (परिंदा - साइना)

तनिष्क बागची (रतन लम्बियां - शेरशाह)

क्रिटिक्स अवॉर्ड

उत्कृष्ट सिनेमा(क्रिटिक्स)

रामप्रसाद की तेहरवी (सीमा भार्गव)

संदीप और पिंकी फरार (दिबाकर बनर्जी)

सरदार उधम (शूजित सरकार)

शेरनी (अमित मसुरकर)

उत्कृष्ट अभिनेता (क्रिटिक्स)

अभिषेक बच्चन (बॉब बिस्वास)

प्रतीक गांधी (भवई)

रणवीर सिंह (83)

विक्की कौशल (सरदार उधम)

विक्रांत मैसी (हसीन दिलरुबा)

उत्कृष्ट अभिनेत्री(क्रिटिक्स)

सुप्रिया पाठक (रामप्रसाद की तेहरवी)

तापसी पन्नू (हसीन दिलरुबा)

विद्या बालन (शेरनी)

उत्कृष्ट कथा

अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे (चंडीगढ़ करे आशिकी)

दिबाकर बनर्जी और वरुण ग्रोव्हर (संदीप और पिंकी फरार)

कनिका ढिल्लों (हसीन दिलरुबा)

नंदा पेरियासामी (रश्मि रॉकेट)

सीमा पाहवा (रामप्रसाद की तेहरवी)

उत्कृष्ट स्टोरीलाइन

आस्था टीकू (शेरनी)

अनिरुद्ध गुहा (रश्मि रॉकेट)

दिबाकर बनर्जी और वरुण ग्रोव्हर (संदीप और पिंकी फरार)

कबीर खान, संजय पुरनसिंह चौहान और वासन बाला (83)

संदीप श्रीवास्तव (शेरशाह)

शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह (सरदार उधम)

उत्कृष्ट संवाद

अमित मसुरकर और यशस्वी मिश्रा (शेरनी)

दिबाकर बनर्जी और वरुण ग्रोव्हर (संदीप और पिंकी फरार)

कबीर खान और सुमित अरोड़ा (83)

कनिका ढिल्लों (रश्मि रॉकेट)

रितेश शाह (सरदार उधम)

संदीप श्रीवास्तव (शेरशाह)

उत्कृष्ट व्हीएफएक्स

एनवाई वीएफएक्सवाला (सूर्यवंशी)

लाल मिर्च (शेरशाह)

फिर से एक्सप्लेनर (83)

सुपर्ब/बोजप मेन रोड पोस्ट न्यूयॉर्क वीएफएक्सवाला एडिट एफएक्स स्टूडियो (सरदार उधम)

यूनिफी मीडिया (थलाइवी)

उत्कृष्ट बॅकग्राउंड स्कोर

ए आर रहमान (99 गाने)

अमर मंगरुलकर (हसीन दिलरुबा)

क्लिंटन सेरेजो और बियांका गोम्स -शोर पुलिस (बॉब बिस्वास)

जॉन स्टीवर्ट एडुरी (शेरशाह)

जूलियस पैकियम (83)

शांतनु मोइत्रा (सरदार उधम)

उत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शक

फराह खान (टिप टिप - सूर्यवंशी)

गणेश आचार्य (परम सुंदरी - मिमी)

विजय गांगुली (चाका चक - अतरंगी रे)

विजय गांगुली (लिटिल लिटिल - अतरंगी रे)

विजय गांगुली और पीयूष- शाजिया (नदियों पार - रूही)

उत्कृष्ट संकलन

एलन अमीन (तूफान)

अमर शेट्टी (83)

स्टीफ़न रिक्टर और सुनील रॉड्रिग्स (शेरशाह)

सुनील रॉड्रिग्स (सूर्यवंशी)

विक्रम दहिया (अंतिम: अंतिम सत्य)