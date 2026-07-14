Mumbai Rain: मुंबईकरांनो, पुढील ४ दिवस धोक्याचे! समुद्राला भरती येणार, उंच लाटा उसळणार; BMCकडून मोठा अलर्ट जारी

मुंबई : जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाने जोर लावल्यानंतर मागील काही दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरला आहे. यामुळे मुंबईकरांना पुन्हा उन्हाच्या झळांचा सामना करावा लागत असून पाऊस पुन्हा कधी बरसणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. यावर मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पुढील चार दिवस समुद्राला भरती येणार असल्याचे बीएमसीने सांगितले आहे. ज्यामुळे सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आजपासून पुढील चार दिवस म्हणजेच १४ जुलै ते १८ जुलैपर्यंत पालिकेने मुंबईकरांसाठी धोक्याचा इशारा दिला आहे. या कालावधीत सलग चार दिवस समुद्राला मोठी भरती येणार आहे. गुरुवार (ता. १६) रोजी दुपारी १ वाजून ३६ मिनिटांच्या सुमारास सर्वात मोठी भरती येणार असून ४.८९ मिटर इतक्या उंच लाटा उसळणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेने केले आहे..Mhada Lottery: म्हाडाकडून गुडन्यूज! ५ हजार घरांची बंपर लॉटरी, कधी आणि कुठे? तारीख आली समोर.मोठ्या भरतीचे वेळापत्रकमंगळवार १४ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १२.०४ वाजता ४.७३ इतक्या उंच लाटा कोसळणारबुधवार १५ जुलै २०२६ दुपारी १२.५१ वाजता ४.८५ इतक्या उंच लाटा कोसळणारगुरुवार १६ जुलै २०२६ दुपारी ०९.३६ वाजता ४.८९ इतक्या उंच लाटा कोसळणारशुक्रवार १७ जुलै २०२६ दुपारी ०२.१९ वाजता ४.८३ इतक्या उंच लाटा कोसळणारशनिवार १८ जुलै २०२६ दुपारी ०३.०० वाजता ४.६६ इतक्या उंच लाटा कोसळणार.मोठ्या भरतीच्या दिवशी आणि भरती कालावधी दरम्यान नागरिकांनी समुद्र किनाऱ्याजवळ जावू नये. तसेच यावाचत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व मुंबई पोलीस यांच्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेने केले आहे..Ulhasnagar Accident: उल्हासनगरात हिट अँड रन! भरधाव कारने वयोवृद्धाला चिरडलं; भाजपच्या बड्या नेत्याचा मुलगा ताब्यात.पाऊस पुन्हा कधी कोसळणार?हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आता थेट २० जुलैनंतर मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यातील हा आठवडा कोरडाच राहणार असून राज्यात कुठेही पावसाची शक्यता नसल्याची माहिती हवामान अभ्यासकांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.