मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईकरांनो, पुढील ४ दिवस धोक्याचे! समुद्राला भरती येणार, उंच लाटा उसळणार; BMCकडून मोठा अलर्ट जारी

Mumbai High Tide Alert: बीएमसीने जुलै महिन्यात १४ जुलै ते १८ जुलै २०२६ या कालावधीत समुद्राला मोठी भरती येणार इशारा दिला आहे. यामुळे मुंबईकरांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.
Mumbai High Tide Alert

Mumbai High Tide Alert

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाने जोर लावल्यानंतर मागील काही दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरला आहे. यामुळे मुंबईकरांना पुन्हा उन्हाच्या झळांचा सामना करावा लागत असून पाऊस पुन्हा कधी बरसणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. यावर मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पुढील चार दिवस समुद्राला भरती येणार असल्याचे बीएमसीने सांगितले आहे. ज्यामुळे सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.

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