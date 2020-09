पावसामुळे हायकोर्टला सुट्टी; रिया, कंगना प्रकरणावर सुनावणी उद्या

मुंबई: मुंबईमध्ये काल रात्रीपासून पडत असलेल्या पावसाचा फटका आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजाला बसला. पावसामुळे आजचे कामकाज न्यायालयाने रद्द केले असून उद्या सुनावणी होणार आहे.

मुंबईत पडत असलेल्या पावसामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या अनेक गाड्या रद्द झाल्या असून रस्तात ही पाणी साठले आहे. यामुळे उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांना येण्यास अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींनी आजच्या दिवसाचे कामकाज तहकूब केले आहे. आजच्या दिवसाच्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी उद्या होणार आहे.

Bombay High Court Chief Justice has declared a holiday today for HC, after severe waterlogging in city. Today’s board to be taken up tomorrow: Satish Maneshinde, Rhea's lawyer.

Rhea & Showik Chakraborty had filed bail pleas in NDPS case before HC, it was to be heard today. pic.twitter.com/1W3s3eNzDH