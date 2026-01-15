Exit Poll: ठाणेसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारमध्ये कोण बाजी मारणार? एक्झिट पोलची आकडेवारी समोर

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान आज पार पडले आहे. यानंतर आता महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे एक्झिट पोल जाहीर झाले आहेत. या आकडेवारीतून भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना महायुतीचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तर ठाकरे बंधूंना बहुतांश ठिकाणी मोठा फटका बसल्याचे चित्र आहे..ठाणे महानगरपालिका (एकूण १३१ वॉर्ड)ठाणे महानगरपालिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने तब्बल ७२ वॉर्ड जिंकण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ज्यामुळे त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपला २६ वॉर्ड, तर शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला १५ वॉर्ड मिळतील असा अंदाज आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला १० वॉर्ड, काँग्रेसला ३ वॉर्ड, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला केवळ ३ वॉर्ड, तर मनसेला २ वॉर्ड मिळतील, असा एक्झिट पोलचा अंदाज आहे. .नवी मुंबई महानगरपालिका (एकूण १११ वॉर्ड)नवी मुंबईत भाजपने एकतर्फी वर्चस्व राखत ६४ वॉर्ड जिंकण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ४० वॉर्ड, उद्धव ठाकरे गटाला ४ वॉर्ड, मनसेला १ वॉर्ड, अजित पवार गटाला १ वॉर्ड, तर शरद पवार गटालाही १ वॉर्ड मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसचा येथे पूर्णपणे सुपडा साफ झाल्याचे चित्र आहे..कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (एकूण १२२ वॉर्ड)कल्याण-डोंबिवलीत एकनाथ शिंदे गट ५७ वॉर्डांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपला ४२ वॉर्ड, उद्धव ठाकरे गट आणि मनसेला प्रत्येकी ६ वॉर्ड, काँग्रेसला २ वॉर्ड, शरद पवार गटाला २ वॉर्ड, तर इतरांना ७ वॉर्ड मिळतील असा अंदाज आहे.उल्हासनगर महानगरपालिका (एकूण ७८ वॉर्ड)उल्हासनगरमध्ये भाजप २८ वॉर्डांसह आघाडीवर, तर शिंदे गट २९ वॉर्डांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याच्या स्थितीत आहे. अजित पवार गटाला ४ वॉर्ड, उद्धव ठाकरे गटाला १ वॉर्ड, मनसेला २ वॉर्ड, काँग्रेसला २ वॉर्ड, तर इतरांना १२ वॉर्ड मिळण्याचा अंदाज आहे..पनवेल महानगरपालिका (एकूण ७८ वॉर्ड)पनवेल महानगरपालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत ४७ वॉर्ड जिंकण्याचा अंदाज आहे. उद्धव ठाकरे गटाला ५ वॉर्ड, शिंदे गटाला ३ वॉर्ड, अजित पवार गटाला १ वॉर्ड, मनसेला १ वॉर्ड, काँग्रेसला २ वॉर्ड, शरद पवार गटाला १ वॉर्ड, तर इतरांना १८ वॉर्ड मिळतील, असा अंदाज आहे.भिवंडी महानगरपालिका (एकूण ९० वॉर्ड)भिवंडी महानगरपालिकेत इतर पक्ष आणि अपक्षांचे वर्चस्व कायम राहत ३३ वॉर्ड मिळण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेसला २५ वॉर्ड, भाजपला १८ वॉर्ड, शिंदे गटाला ८ वॉर्ड, उद्धव ठाकरे गटाला २ वॉर्ड, तर शरद पवार गटाला ४ वॉर्ड मिळतील असा अंदाज आहे..मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (एकूण ९५ वॉर्ड)मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप २७ वॉर्डांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे गटाला ७ वॉर्ड, शिंदे गटाला ५ वॉर्ड, मनसेला २ वॉर्ड, काँग्रेसला ३ वॉर्ड, तर इतरांना २ वॉर्ड मिळतील असा अंदाज आहे.वसई-विरार महानगरपालिका (एकूण ११५ वॉर्ड)वसई-विरारमध्ये स्थानिक आणि अपक्ष उमेदवारांचे वर्चस्व कायम राहत तब्बल ७१ वॉर्ड ‘इतर’ गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे. भाजपला २७ वॉर्ड, उद्धव ठाकरे गटाला ७ वॉर्ड, शिंदे गटाला ५ वॉर्ड, मनसेला २ वॉर्ड, काँग्रेसला ३ वॉर्ड मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.या एक्झिट पोलमधून महायुतीची शहरी भागांतील पकड मजबूत झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. तर ठाकरे बंधूंच्या राजकीय रणनीतीला मोठा धक्का बसल्याचे स्पष्ट होते. अंतिम निकाल उद्या लागणार आहे. खरे चित्र मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.