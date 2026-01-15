मुंबई

Exit Poll: ठाणेसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारमध्ये कोण बाजी मारणार? एक्झिट पोलची आकडेवारी समोर

Municipal Corporation Election Exit Poll: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान संपले आहे. आता सर्वांचे लक्ष मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीवर आहे. ही राज्यातील सर्वात प्रभावशाली महानगरपालिका लढाई आहे.
Mumbai Municipal Corporation Election Exit Poll

Mumbai Municipal Corporation Election Exit Poll

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान आज पार पडले आहे. यानंतर आता महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे एक्झिट पोल जाहीर झाले आहेत. या आकडेवारीतून भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना महायुतीचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तर ठाकरे बंधूंना बहुतांश ठिकाणी मोठा फटका बसल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
TMC
Municipal Corporation
Exit Poll
Navi Mumbai Municipal Corporation
Municipal election
Thane Municipal Corporation
bhiwandi
(panvel municipal corporation)
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation
Mira-Bhayandar Municipal Corporation
Vasai-Virar Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.