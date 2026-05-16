Kolhapur Ministers Convoy Stopped : कोल्हापुरातील मंत्र्यांचे दिशादर्शक पाऊल; मुश्रीफ, आबिटकर, क्षीरसागरांनी वाहनांचा ताफा नाकारला, आमदार, खासदार बंद करणार का?

Kolhapur ministers initiative : वैद्यकीयमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आपल्या सुरक्षा ताफ्यातील वाहने कमी केली आहेत. याची आजपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी देशवासीयांना केलेल्या आवाहनाला मंत्र्यांनी असा सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..शासकीय राजशिष्टाचारानुसार कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्री आणि महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची वाहने आणि पायलट वाहनांचा मोठा ताफा तैनात असतो. मात्र, यामुळे अनेकदा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन जनतेतून तीव्र प्रतिक्रियाही उमटत असतात. त्यातच पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिका-इराण युध्दजन्य परिस्थितीमुळे येणाऱ्या काळात देशाला इंधनाची टंचाई जाणवणार आहे, त्यामुळे देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे..या पार्श्वभूमीवर मंत्री मुश्रीफ, पालकमंत्री आबिटकर, आमदार क्षीरसागर यांनी आपल्या सुरक्षा ताफ्यातील वाहने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टळणार आहे. पोलिसांवरील अतिरिक्त ताणही कमी होणार आहे. तसेच, शासकीय इंधन आणि पैशांची मोठी बचत होणार आहे..मंत्र्यांचे दिशादर्शक पाऊलवैद्यकीय शिक्षणमंत्री मुश्रीफ : प्रशासकीय कामांना गती देतानाच ताफ्यातील वाहने कमी करून जनतेशी थेट संपर्क ठेवण्यावर भर.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर : 'व्हीआयपी' संस्कृतीला फाटा देत सुरक्षिततेपेक्षा लोकभावनेला प्राधान्य.आमदार राजेश क्षीरसागर : शासकीय वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळत कृतीतून संदेश..Narendra Modi convoy: मोदींच्या ताफ्यात फक्त २ गाड्या! इंधन बचतीसाठी PM मोदींची मोठी कृती; व्हिडिओ देशभर व्हायरल.फायदे काय होणार?सर्वसामान्यांची वाहतूक कोंडीतून सुटका. पोलिसांवरील बंदोबस्ताचा ताण होणार कमी. शासकीय इंधन आणि महसुलाची बचत...आता आमदार, खासदार काटकसर करणार काय?मंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणेलाही मोठा दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे. आता आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींनीही याचे अनुकरण करणार काय, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत.