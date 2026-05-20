पुणे

शिष्यवृत्ती परीक्षेत अगस्ती विद्यालयाची चमकदार कामगिरी

अकोले, ता. २० : अगस्ती एज्युकेशन सोसायटी संचलित अगस्ती विद्यालयाने शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालात यंदाही यशाची परंपरा कायम राखली आहे. यावर्षी इयत्ता पाचवीतील २५, तर इयत्ता आठवीतील १७ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले आहेत.
इयत्ता पाचवीतील अन्वी विजय उगले, गौरी बाळू तातळे, विनोद एकनाथ बांबळे, स्वरा सोमनाथ मेंगाळ, आरोही विजय बढे, स्वरा अविनाश साबळे, वेदांत राजू वायाळ, आदित्य रामचंद्र शितोळे, स्वरा काशिनाथ घनकुटे, ईश्‍वरी रेवणनाथ कानवडे, ओंकार लालू इरनक, संस्कार भानुदास कानवडे, जितेश्री अभिजित दराडे, कृष्णा सोमनाथ डहाळे, करण राजेंद्र जगताप, क्षितिज विष्णू नेहे, मनिष विशाल शेणकर, प्रज्ञेश प्रदीप सोनवणे, श्रेया शिवाजी मेंगाळ, आर्या गणेश जगदाळे आणि आलीना बबलू शेख यांनी यश संपादन केले.
आठवीच्या परीक्षेत तन्मय मनोहर भोजने, श्रेया महेश उगले, विहान दत्तात्रय आव्हाड, मैत्रीई नीलेश सहाणे, तन्वी बळीराम फरगडे, राजवर्धन ज्ञानदेव गवांदे, सर्वेश राजू पोखरकर, समृद्धी योगेश उगले, साक्षी भास्कर चौधरी, अनुष्का नितीन देशमुख, उजेफा मोसिन शेख, सोहम लालू इरनक, सिद्धी विकास मोरे, कार्तिकी भीमाशंकर हांडे, कृष्णा गणेश पोखरकर, साहिल राजेंद्र ठावरे आणि आदिती दिलीप होलगीर यांनी चमकदार कामगिरी केली.
विद्यालयाने शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी जादा तासांचे नियोजन, नियमित सराव परीक्षा आणि तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन आदी उपक्रम राबविल्यामुळे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
या यशाबद्दल संस्थेच्या सचिव शैलजा पोखरकर, कार्याध्यक्ष शिरीष नाईकवाडी, सतीश नाईकवाडी, संदीप नाईकवाडी यांनी प्राचार्य मंगेश खांबेकर, उपमुख्याध्यापक तात्यासाहेब दौंड, पर्यवेक्षिका नंदा गोपाळे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे गिरीश नवले, सचिन शिंदे, सर्व मार्गदर्शक शिक्षक आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

