आर्य नागार्जुन संग्रहालयाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा

पुणे, ता. १९ : बौद्ध इतिहास, संस्कृती आणि सामाजिक वारसा जपणाऱ्या आर्य नागार्जुन संग्रहालयाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा नुकताच उत्साहात झाला. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिनाचे औचित्य साधून आयोजित कार्यक्रमात संग्रहालयाच्या २५ वर्षांच्या उल्लेखनीय प्रवासाचा आढावा घेण्यात आला, तसेच संग्रहालयाच्या जतन, संवर्धन आणि विस्तारासाठी योगदान देणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला.
कार्यक्रमात पाली भाषेचे अभ्यासक, लिपीतज्ज्ञ आणि लेणीसंवर्धक अतुल भोसेकर यांनी ‘बौद्ध संग्रहालयाची वैश्विकता’ या विषयावर विशेष व्याख्यान दिले. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी संग्रहालयाच्या सामाजिक, शैक्षणिक कार्याचे कौतुक केले. शासनाचे अवर सचिव बाळासाहेब सावंत यांनी कै. दिलीप वानखेडे यांच्या ऐतिहासिक संग्रहकार्याचा गौरव करत संग्रहालयाच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. या वेळी स्त्रीभूषण रमाई आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष विठ्ठलराव गायकवाड, नगरसेवक नीलेश आल्हाट, वसुंधरा भोसेकर आदी उपस्थित होते. कल्पना वानखेडे यांनी प्रस्तावना केली. सूत्रसंचालन दीपक मस्के यांनी केले. संयोजन कुलदीप वानखेडे, हर्षवर्धन वानखेडे यांनी केले.
