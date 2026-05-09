पुणे

व्हाईट हाउसमध्ये वेदमंत्रांचे पठण

Published on

वॉशिंग्टन, ता.९ (पीटीआय) : अमेरिकेतील राष्ट्रीय प्रार्थना दिनानिमित्त व्हाईट हाउसमध्ये गुरुवारी (ता.७) आयोजित कार्यक्रमात वैदिक शांतता मंत्रांचे पठण करण्यात आले. न्यू जर्सी येथील रॉबिन्सव्हिले येथील बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्थेच्या (बीएपीएस) स्वयंसेवकाने या कार्यक्रमात सहभाग घेऊन वैश्विक शांततेसाठी प्रार्थना केली.
अमेरिकेत १९५२ मध्ये संमत झालेल्या कायद्यानुसार दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी ‘नॅशनल डे ऑफ प्रेयर’ (राष्ट्रीय प्रार्थना दिना) साजरा केला जातो. यंदा या उपक्रमाचे ७५ वे वर्ष होते. या कार्यक्रमात स्वयंसेवकाने यजुर्वेदातील ‘शांती पाठ’ सादर केला. या मंत्राद्वारे स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पती, वृक्ष आणि देवांकडे वैश्विक शांततेसाठी साकडे घालण्यात आले. अमेरिकेतील ५० राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी प्रार्थना सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. या निमित्ताने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संदेश दिला. ते म्हणाले, ‘‘या राष्ट्रीय प्रार्थना दिनानिमित्त आम्ही अमेरिकेची प्रार्थना आणि देवावरील श्रद्धेची परंपरा जपतो. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला २५० वर्षे पूर्ण होत असताना, ईश्वराने आमच्या देशावर आणि जनतेवर दिलेल्या आशीर्वादांचे आम्ही सदैव स्मरण करू.’’

