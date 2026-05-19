NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात जसा तपास पुढे जाईल तसे धक्कादायक पुरावे समोर; विद्यार्थ्यांच्या वहीत सापडले हाताने लिहिलेले प्रश्न

NEET investigation shocking evidence : देशभर गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता नवा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. सीबीआय (Central Bureau of Investigation) तपासात काही विद्यार्थ्यांच्या चौकशीत त्यांच्या वहीत हाताने लिहिलेली प्रश्नावली सापडली आहे..तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, नीट परीक्षेतील रसायनशास्त्र विषयाचे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी आधीच हाताने वहीत लिहून ठेवले होते. हेच प्रश्न नंतर पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये तयार करून देशभरातील विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आले होते..सीबीआयच्या तपासात असे समोर आले आहे की, अटकेत असलेल्या आरोपींनी हे प्रश्न विद्यार्थ्यांना 'गेस पेपर'च्या नावाखाली पुरवले होते. मात्र, ३ मे रोजी झालेल्या मुख्य परीक्षेत याच प्रश्नांचा समावेश असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..चौकशीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या वहीतील हस्तलिखित प्रश्न आणि मुख्य परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका यामध्ये मोठे साम्य आढळल्याने तपास यंत्रणांना पेपरफुटीच्या साखळीबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत..NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयचा मोठा खुलासा; कोर्टात उघड झाले धक्कादायक तपशील, मनिषा मांढरेचा घटनाक्रम सांगितला.या प्रकरणात देशातील विविध राज्यांतील काही विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू असून, प्रश्नावली पीडीएफ स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या नव्या खुलाशामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणातील तपासाला वेग आला असून आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.