पुणे

डिंभे धरणातील जुन्या जैन मंदिराचे दर्शन

फुलवडे, ता. १९ : आंबेगाव (ता. आंबेगाव) येथील डिंभे धरणातील पाणीसाठा उन्हाळ्यामुळे खालावल्याने, जलाशयाखाली गेलेले ऐतिहासिक जैन मंदिर पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे. तब्बल २४ वर्षांनंतरही हे मंदिर सुस्थितीत असून, यामुळे विस्थापित आंबेगावकरांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे.

घोड आणि बुब्रा नदीच्या संगमावर वसलेले आंबेगाव हे २००० मध्ये डिंभे धरणाच्या निर्मितीमुळे पूर्णपणे पाण्याखाली गेले. धरणाचे दरवाजे बंद झाल्यानंतर या परिसरातील घरे, वाडे आणि मंदिरे जलमय झाली.
उन्हाळ्याच्या अखेरीस विशेषतः मे महिन्यात धरणातील पाण्याची पातळी खालावल्यावर हे जैन मंदिर उघडे पडते. त्यामुळे डिंभे धरणातील नामशेष झालेल्या आंबेगावच्या ऐतिहासिक पाऊलखुणा, खेळणारे चिमुकले हात, गावातील गजबजलेल्या गल्ल्या, शाळेतील मुलांची घोकंपट्टी सर्व काही शांत होत गेले. जुनी घरे, वाडे, मंदिरे जमीनदोस्त झाली. हे मंदिर पाहण्यासाठी आणि आपल्या जुन्या गावाच्या खुणा शोधण्यासाठी विस्थापित ग्रामस्थ धरणाच्या परिसरात गर्दी करतात. गावठाणातील गजबजलेल्या गल्ल्या आणि जुन्या व्यवसायांच्या आठवणींनी ग्रामस्थ भावूक होत आहेत.

