पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता, RBI गव्हर्नरनीसुद्धा व्यक्त केली भीती

Petrol diesel price hike: मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या झळा जगातील बहुतांश देशांना बसत आहेत. अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. दरम्यान, RBI गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी भारतात इंधन दरवाढीची भीती व्यक्त केलीय.
Sanjay Malhotra: देशवासियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन आवश्यकतेनुसार वापरण्याचा आणि बचतीचा सल्ला दिला आहे. यानंतर देशात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढण्याचे पेट्रोलियम मंत्र्‍यांनी दिले होते. दरम्यान, येत्या काही दिवसात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात सरकारकडून हे दावे फेटाळले जात आहेत. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटलं की, जर पश्चिम आशियातील युद्ध आणखी काही काळ सुरू राहिलं तर भारतात इंधनाच्या किंमतीत वाढ करावी लागू शकते.

