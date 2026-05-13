पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता, RBI गव्हर्नरनीसुद्धा व्यक्त केली भीती

Sanjay Malhotra: देशवासियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन आवश्यकतेनुसार वापरण्याचा आणि बचतीचा सल्ला दिला आहे. यानंतर देशात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढण्याचे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिले होते. दरम्यान, येत्या काही दिवसात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात सरकारकडून हे दावे फेटाळले जात आहेत. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटलं की, जर पश्चिम आशियातील युद्ध आणखी काही काळ सुरू राहिलं तर भारतात इंधनाच्या किंमतीत वाढ करावी लागू शकते. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलन वाचवण्यासाठी खर्चात कपात करण्याचं आवाहन केलंय. यात पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करणं, सोने खरेदी टाळणं यांचा समावेश आहे. सरकारने सोन्यावर आयात शुल्कात दुप्पट वाढ केलीय. आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने आणखी पावलं उचलली जाण्याची शक्यता आहे..संजय मल्होत्रा एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, जर अशीच परिस्थिती आणखी काही काळ राहिली तर सरकार किंमतीत झालेल्या वाढीचं ओझं ग्राहकांवर टाकेल. सरकारी इंधन विक्रेते कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ सहन करत आहेत. भारतात एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई वाढून ३.४८ टक्के झालीय..रिझर्व्ह बँकेनं सध्याच्या आर्थिक वर्षात ६.९ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केलाय. यात महागाई सरासरी ४.६ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या मते युद्धामुळे वाढ आणखी कमी होईल. तसंच महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.