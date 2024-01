BLOG: लुईस ब्रेलनं असं काय केलं? ज्यामुळं अंध व्यक्तींना मिळाली नवी दृष्टी!

-- गौरव मालक

World Braille Day : आपल्या आजूबाजूला अनेक अंध व्यक्तींना आपण स्पर्शाच्या साह्यानं लिहिताना वाचताना अनेकदा पाहिलं असेल. मात्र, कुठल्याही भाषेतील हे शिक्षण घेत असताना ते लिपी कोणती वापरतात? या लिपीचा शोध कोणी व कसा लावला? पुढे ही लिपी जगभरात कशी पसरली? हे तुम्हाला माहिती आहे का? आजच्या 'जागतिक ब्रेल डे' निमित्त हे जाणून घेऊयात..! (World Braille Day What did Louis Braille due to blind people got a new vision)