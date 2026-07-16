Latest Marathi News Live Update : वारीत पुन्हा एकदा भीषण अपघात; बारामतीत भरधाव कारनं वारकऱ्याला उडवलं, एकाचा जागीच मृत्यू

Baramati Varkari Death : पंढरपूरच्या आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता बारामतीत आणखी एका भीषण अपघातात एका वारकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बारामतीमध्ये बुधवारी रात्री भरधाव वेगाने आलेल्या वाहनाने वारकऱ्याला जोरदार धडक दिली. या हा अपघात इतका भीषण होता की वारकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात मृत्यू झालेल्या वारकऱ्याचं नाव विष्णू रामचंद्र पवार (वय ६७) असं आहे. या घटनेमुळे वारकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी जेजुरी परिसरातही वारकऱ्यांच्या दिंडीला वाहनाने धडक दिल्याची घटना घडली होती. या अपघातात ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.