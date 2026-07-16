महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : वारीत पुन्हा एकदा भीषण अपघात; बारामतीत भरधाव कारनं वारकऱ्याला उडवलं, एकाचा जागीच मृत्यू

Breaking Marathi News live Updates 16 July 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Latest Marathi News Live Update

Latest Marathi News Live Update

esakal

Varkari Accident : वारीत पुन्हा एकदा भीषण अपघात; बारामतीत भरधाव कारने वारकऱ्याला उडवलं, एकाचा जागीच मृत्यू

Baramati Varkari Death : पंढरपूरच्या आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता बारामतीत आणखी एका भीषण अपघातात एका वारकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बारामतीमध्ये बुधवारी रात्री भरधाव वेगाने आलेल्या वाहनाने वारकऱ्याला जोरदार धडक दिली. या हा अपघात इतका भीषण होता की वारकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात मृत्यू झालेल्या वारकऱ्याचं नाव विष्णू रामचंद्र पवार (वय ६७) असं आहे. या घटनेमुळे वारकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी जेजुरी परिसरातही वारकऱ्यांच्या दिंडीला वाहनाने धडक दिल्याची घटना घडली होती. या अपघातात ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Narendra Modi
Share Market
Sanjay Raut
pune
NCP
accident
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Government
Traffic
Pandharpur Ashadhi Wari
petrol and diesel
ncp chief
mallikarjun kharge
Pandharpur temple
monsoon update
gold and silver
imd nagpur
shivsena
Ladki Bahin Yojana
Amit Shah
weather alerts Maharashtra
Tukaram Mundhe
FIFA World Cup
FDA investigation Maharashtra