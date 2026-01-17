ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल ते वसई विरार; महामुंबईतील ८ महापालिकांमध्ये काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

महामुंबईतील ८ महानगरपालिकांमध्ये ५ ठिकाणी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. चार ठिकाणी भाजप शिंदे महायुती होती. त्या चारही ठिकाणी बहुमत मिळवण्यात यश मिळवलंय. भिवंडी आणि उल्हासनगर या दोन महापालिकांमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय. तर वसई विरारमध्ये बविआने एकहाती सत्ता कायम राखली आहे. .कल्याण डोंबिवलीकल्याण डोंबिवलीत १२२ पैकी २० उमेदवार बिनविरोध झाले होते. यानंतर १०२ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महायुतीनं एकहाती वर्चस्व राखलंय. शिवसेना शिंदे गटानं सर्वाधिक जागा ५२ जागा जिंकल्या आहेत. तर भाजपचे ५१ उमेदवार विजयी झाले आहेत. ठाकरे गटाला ११ आणि मनसेला ५ जागांवर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेसच्या २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका उमेदवाराचा विजय झाला आहे. महायुतीला बहुमत मिळाल्यानं महापौर पदाचा आणि सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे..उल्हासनगरच्या विजयी नगरसेवकांची यादी; भाजप मोठा पक्ष, पण बहुमत नाहीच, सत्तास्थापन कोण करणार?.ठाणेठाण्यात शिवसेना भाजप युतीनं १३१ पाकी १०० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. शिंदेंची शिवसेना ७५ पेक्षा जास्त जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. तर भाजप दुसरा मोठा पक्ष आहे. ठाणे महापालिकेत ३३ प्रभागात १३१ जागांसाठी निवडणूक झाली. २०१७ च्या तुलनेत भाजप शिवसेनेच्या जागांमध्ये वाढ झाली. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा गड एकहाती जिंकला असून त्यांचे ७५ नगरसेवक निवडून आले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या ११ तर अजित पवार गटाच्या ८ उमेदवारांचा विजय झालाय. ठाकरेंच्या सेनेला फक्त एक जागा जिंकता आली. एमआयएमच्या पाच उमेदवारांनी.पनवेलपनवेलमध्ये भाजपसमोर महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ झाला. भाजपनं त्यांचा गड कायम राखला असून शेकापला मात्र धक्का बसला आहे. पनवेलमध्ये महायुती एकत्र लढली होती. ७८ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने तब्बल ५३ जागा जिंकल्या आहेत. तर शिवसेना शिंदे गटाला चार जागा जिंकता आल्या. शेकापला ९ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. शिवसेना ठाकरे गटाला ५, काँग्रेसला ४, राष्ट्रवादीला २ जागी विजय मिळाला..भिवंडीभिवंडीत सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले होते. ८६ जागांवर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसनं सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या आहेत. तर भाजप २२ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलाय. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला प्रत्येकी १२ जागा जिंकता आल्यात. तर समाजवादी पक्षाला ६ तर कोणार्क विकास आघाडीला ४ जागा मिळाल्या. कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं भिवंडीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय..Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.नवी मुंबईनवी मुंबई महापालिकेवर असलेली ३० वर्षांची सत्ता अबाधित राखण्यात पुन्हा एकदा वनमंत्री गणेश नाईक यांना यश आलंय. त्यांच्यासमोर शिवसेना शिंदे गटाचं मोठं आव्हान होतं. नवी मुंबईतील एकूण ११ जागांपैकी भाजपने ६५ जागांवर विजय मिळवला. तर शिंदेंच्या शिवसेनेनं ४२ जागा जिंकल्या. ठाकरे गटाला फक्त २ तर मनसेला एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. एक अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे..मिरा भाईंदरमिरा भाईंदर महानगर पालिकेत ९५ जागांसाठी निवडणूक जाली. या निवडणुकीत भाजपच मोठा पक्ष ठरला असून एकूण ७८ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपनं एकहाती सत्ता राखण्यात यश मिळवलं आहे. तर काँग्रेस १३ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. शिवसेना शिंदे गटाला फक्त ३ जागा जिंकता आल्या. या महापालिका निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवारानं विजय मिळवला आहे..वसई विरारवसई विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडीच्या हितेंद्र ठाकूर यांनी आपणच ठाकूर असल्याचं सिद्ध केलंय. त्यांच्या बहुजन विकास आघाडीच्या ७१ उमेदवारांचा विजय झालाय. तऱ भाजपला ४३ जागा जिंकता आल्या आहेत. शिवेसना शिंदे गटाचा एकच उमेदवार विजयी झाला. हितेंद्र ठाकूर यांच्या हातात सत्ता असली तरी त्यांचे चुलत भाऊ पंकज ठाकूर यांना पराभवाचा धक्का बसलाय..उल्हासनगरउल्हासनगरमध्ये ७८ जागांसाठी निवडणूक झाली. बहुमताचा ४० हा जादुई आकडा एकाही पक्षाला पार करता आला नाही. उल्हासनगरमध्ये भाजप शिवसेना हे स्वबळावर लढले होते आणि या दोन्ही पक्षांमध्येच अटीतटीची लढाई झालीय. ७८ पैकी भाजपने ३७ तर शिवसेना शिंदे गटानं ३६ जागा जिंकल्या आहेत. तर वंचितला २, काँग्रेसला एक आणि इतर दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.