ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल ते वसई विरार; महामुंबईतील ८ महापालिकांमध्ये काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

Municipal Election Result : महामुंबईतील ८ पैकी ४ ठिकाणी भाजप शिंदे महायुती होती. त्या चारही ठिकाणी बहुमत मिळवण्यात यश मिळवलंय. भिवंडी आणि उल्हासनगर या दोन ठिकाणी त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय.
MahaMumbai Election Results Clear Wins Hung Houses And Power Shifts

सूरज यादव
महामुंबईतील ८ महानगरपालिकांमध्ये ५ ठिकाणी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. चार ठिकाणी भाजप शिंदे महायुती होती. त्या चारही ठिकाणी बहुमत मिळवण्यात यश मिळवलंय. भिवंडी आणि उल्हासनगर या दोन महापालिकांमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीय. तर वसई विरारमध्ये बविआने एकहाती सत्ता कायम राखली आहे.

