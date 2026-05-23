Pune NCP BJP MLC : पुणे विधानपरिषदेच्या जागेवरुन रस्सीखेच, राष्ट्रवादी -भाजपमध्ये संघर्षाची चिन्हे; भाजप नेत्यांने आकड्यांचा खेळ मांडला

NCP BJP seat dispute : पुणे विधानपरिषदेच्या रिक्त जागेवरून महायुतीतच रस्सीखेच सुरू झाल्याचे पहायला मिळत आहे. ही जागा भाजपकडेच राहावी, यासाठी पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात अंतर्गत संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.पुणे महापालिकेतील भाजपचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पक्षाकडे सुमारे ३३३ मतदारांचे भक्कम संख्याबळ असल्याचा दावा करत ही जागा भाजपलाच देण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांकडे केली आहे..पुणे विधानपरिषद जागेसाठी महायुतीत चुरस वाढताना दिसत आहे. भाजपकडून या जागेवर दावा केला जात असून स्थानिक नेतृत्वाने पक्षश्रेष्ठींवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली. पुणे महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाजपकडे स्वतःचे आणि मित्रपक्षांसह अपक्षांचे मिळून मोठे संख्याबळ असल्याचे स्पष्ट केले.."पुण्यात भारतीय जनता पक्षाचे एकट्याचेच ३०० हून अधिक मतदार आहेत. अपक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांची बेरीज केली तर हे संख्याबळ आणखी मोठे होते. त्यामुळे ही जागा भाजपनेच लढवावी, असा पक्षातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये ठाम मतप्रवाह आहे," असे बिडकर यांनी सांगितले..यासंदर्भात भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राज्यातील प्रमुख नेतृत्वाकडे मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. "आम्ही सर्वांनी मिळून देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना विनंती केली आहे की ही जागा भारतीय जनता पक्षालाच द्यावी," असे बिडकर म्हणाले..दरम्यान, महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये या जागेबाबत वेगवेगळे दावे पुढे येत असल्याने उमेदवारीवरून तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही या जागेवर दावा कायम ठेवला जात असल्याने अंतिम निर्णयाकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.