Shivraj Motegavkar Son Inquiry : नीट पेपरफुटी प्रकरण; शिवराज मोटेगावकरच्या मुलाची CBI चौकशी, आणखी तीन विद्यार्थ्यांना घेतलं ताब्यात

RCC classes paper leak case : बारावी प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून या प्रकरणात शिवराज मोटेगावकर यांच्या मुलाची पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मोटेगावकर यांच्या मुलाने यंदा बारावीची परीक्षा दिली असून, त्यालाही फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेचा फायदा झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीआयकडून मोटेगावकर यांच्या मुलाची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या साखळीत त्याचा काही संबंध होता का, फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेची माहिती त्याच्यापर्यंत कशी पोहोचली, तसेच परीक्षेपूर्वी त्याला प्रश्नपत्रिकेची कल्पना होती का, याबाबत अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू आहे..या चौकशीदरम्यान शिवराज मोटेगावकर यांच्या RCC क्लासमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आणखी तीन विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या पालकांसह पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात असून, परीक्षेपूर्वी त्यांना कोणत्याही माध्यमातून प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झाली होती का, याची पडताळणी केली जात आहे..सीबीआयकडून या संपूर्ण प्रकरणातील डिजिटल पुरावे, मोबाईल चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड्स आणि संबंधित व्यवहारांची तपासणी केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला असून, तपासाच्या पुढील टप्प्यात आणखी काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना चौकशीसाठी समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, या घडामोडींमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, बारावी परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सीबीआयच्या चौकशीतून या प्रकरणाचा नेमका सूत्रधार कोण, याचा उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.