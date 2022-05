अटल पेन्शन योजना देणार तुम्हाला दहा हजार दरमहा पेन्शन, जाणून घ्या

अटल पेन्शन योजना (APY) ही भारतातील नागरिकांसाठी विशेष पेन्शन योजना आहे, या योजनेमुळे ६० वर्षांवरील नागरीकांना दरमहा पेन्शनची हमी मिळते. प्रत्येकाला म्हातारपणाची चिंता असते. तुमची सेवानिवृत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही सरकारच्या अटल पेन्शन योजनेत (APY) पैसे गुंतवू शकता.

या योजनेंतर्गत पती-पत्नी स्वतंत्र खाते उघडून दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळवू शकतात. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत प्रत्येकाने खाते उघडावे. यासाठी काय प्रक्रिया आहे आणि या योजनेसंदर्भात अधिक माहिती जाणून घ्या. (Do you know about Atal Pension Yojana will give you 10000 rs pension after 60 years of your age

हेही वाचा: महिन्याला फक्त 1 रुपयात मिळेल 2 लाखाचे विमा संरक्षण, कसे जाणून घेऊयात...

या योजनेत कोण गुंतवणूक करू शकतात?

अटल पेन्शन योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यावेळी हे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी सुरू करण्यात आले होती परंतु आता 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो आणि पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. ज्यांचे बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते आहे ते त्यात सहज गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेत गुंतवणूकदारांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळू लागते.

हेही वाचा: Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीवर; जाणून घ्या आजची किंमत

अटल पेन्शन योजना काय आहे?

अटल पेन्शन योजना ही अशी सरकारी योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही केलेली गुंतवणूक तुमच्या वयावर अवलंबून असते. या योजनेअंतर्गत,ही एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे ज्यामध्ये तुम्हाला नोंदणी करायची असेल तर तुमच्याकडे बचत खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाइल नंबर असणे आवश्यक आहे

हेही वाचा: Gold-Silver Price: सोनं-चांदी झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचे दर

या योजनेचे काय फायदे आहेत

या योजनेअंतर्गत 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लोक अटल पेन्शन योजनेत त्यांचे नामांकन मिळवू शकतात. यासाठी अर्जदाराचे बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे आवश्यक आहे. या योजनेत तुम्ही जितक्या लवकर गुंतवणूक कराल तितका जास्त फायदा तुम्हाला मिळेल.

10,000 रुपये पेन्शन कसे मिळवायचे

39 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे पती/पत्नी स्वतंत्रपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, ज्यातून त्यांना 60 वर्षांनंतर दरमहा 10,000 रुपये संयुक्त पेन्शन मिळेल. जर पती आणि पत्नी ज्यांचे वय ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर ते त्यांच्या संबंधित अटल पेन्शन योजना खात्यांमध्ये दरमहा ५७७ रुपये योगदान देऊ शकतात. जर पती-पत्नीचे वय 35 वर्षे असेल, तर त्यांना त्यांच्या एपीवाय खात्यात दरमहा 902 रुपये जमा करावे लागतील. मासिक पेन्शन व्यतिरिक्त, जोडीदारापैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास, दुसऱ्या जोडीदाराला प्रत्येक महिन्याला 8.5 लाख रुपये आणि सोबतच संपूर्ण आयुष्य पेन्शन मिळेल.

हेही वाचा: दररोज 50 रुपयाची बचत तुम्हाला येत्या काही वर्षात किती कमाई करुन देईल जाणून घेऊयात...

कर लाभ

अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना आयकर कायदा 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचा कर लाभही मिळतो.