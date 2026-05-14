Monsoon Update : भारतात मॉन्सून वाटचालीस अनुकूल वातावरण, हवामान विभागाचा अंदाज अचूक; बंगालच्या उपसागरात तीव्रता वाढली

IMD weather prediction : भारतात मॉन्सूनची वाटचाल होण्यास अनुकूल वातावरण होत आहे. हवामान विभागाने पुढील चार आठवड्यांचा अंदाज व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात पावसाची जोरदार हजेरी लागण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ४ आठवड्यात टप्प्याटप्प्याने पावसाची तीव्रता वाढणार आहे..भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील चार आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज जाहीर केला असून देशातील बहुतांश भागात पावसाची तीव्रता हळूहळू वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः पश्चिम किनारपट्टीवर पहिल्या आठवड्यापासून पावसाची सक्रियता वाढत जाऊन ती पुढील आठवड्यांत उत्तरेकडे सरकणार असल्याचे संकेत आहेत..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून महाराष्ट्राच्या किनारी भागांसह अंतर्गत भागांमध्येही पावसाची शक्यता वाढणार आहे. तसेच दक्षिण-मध्य भारत, पूर्व किनारपट्टी, ईशान्य भारत आणि पश्चिम बंगाल परिसरातही पावसाची चांगली नोंद होण्याची शक्यता आहे..जूनचा पहिला आठवडा: केरळ, किनारी कर्नाटक, अरबी समुद्र परिसर आणि ईशान्य भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज आहे.दुसरा आठवडा: केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्राच्या किनारी भागांमध्ये आणि ईशान्य भारतात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता.तिसरा आठवडा : महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, छत्तीसगडसह देशाच्या बहुतांश भागांत व्यापक पावसाची शक्यता आहे. राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये तुलनेने कमी पावसाचा अंदाज..चौथा आठवडा : महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता असून मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि लगतच्या भागांतही पावसाची चांगली स्थिती राहणार आहे.हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हा अंदाज मान्सूनच्या सक्रियतेसाठी उत्साहवर्धक असून शेती आणि जलसाठ्यांसाठी सकारात्मक संकेत देणारा आहे. महाराष्ट्रातील अंतर्गत भागांनाही दुसऱ्या आठवड्यानंतर दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.