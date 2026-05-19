CBI Strict Action NEET : नीट पेपरफुटी प्रकरणी मनीषा वाघमारे आणि मनीषा मांढरे समोरासमोर बसून होणार चौकशी, सीबीआय कडक पाऊल उचलणार

NEET scam investigation : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) आता अधिक सखोल चौकशीची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणातील आरोपी मनीषा वाघमारे आणि मनीषा मांढरे यांना पुन्हा एकदा पुण्यात आणून चौकशी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तपासातील नव्या धागेदोऱ्यांच्या आधारे सीबीआय या दोघींकडून अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते..तपास यंत्रणेकडून या दोघींना पुण्यातील त्या ठिकाणी नेले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे त्यांचे क्लासेस सुरू होते. त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून घटनाक्रमाची पडताळणी करण्याबरोबरच, पेपरफुटीचे जाळे नेमके कसे कार्यरत होते, याचा तपशील उलगडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. संबंधित ठिकाणांवरील पुरावे, दस्तावेज, संपर्क साखळी आणि डिजिटल व्यवहारांची पुन्हा तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे..तसेच तपासातील महत्त्वाचा भाग म्हणून मनीषा वाघमारे आणि मनीषा मांढरे यांना समोरासमोर बसवून संयुक्त चौकशी केली जाण्याचीही शक्यता आहे. या चौकशीत दोघींच्या जबाबांमधील तफावत तपासून नव्या धागेदोऱ्यांचा शोध घेण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न असेल. चौकशीदरम्यान पेपरची देवाणघेवाण, विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्याची प्रक्रिया आणि यात सहभागी असलेल्या इतर संशयितांची माहिती समोर येऊ शकते..सीबीआयला आधीच्या चौकशीत काही महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचे सांगितले जात असून, त्याआधारे तपासाचे वर्तुळ अधिक मोठे होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात काही कोचिंग क्लासेस, मध्यस्थ आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित आणखी काही नावे तपासाच्या रडारवर असल्याचे बोलले जात आहे..NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात जसा तपास पुढे जाईल तसे धक्कादायक पुरावे समोर; विद्यार्थ्यांच्या वहीत सापडले हाताने लिहिलेले प्रश्न.दरम्यान, NEET परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. सीबीआयच्या पुढील चौकशीतून या घोटाळ्यामागील संपूर्ण साखळी उघड होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.