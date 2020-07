मुंबईत मुसळधार पाऊस, जाणून घ्या पावसाचे लेटेस्ट अपडेट्स

मुंबईः आज पुन्हा सकाळपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. दक्षिण मुंबईत पावसाची रिपरिप असली तरी उपनगरात मात्र मुसळधार पाऊस सुरुय. मुलुंड, भांडुप, घाटकोपर, कुर्ला, अंधेरी, गोरेगाव, मालाड परिसरात पहाटे पासून जोरदार पाऊस कोसळतो आहे.तर दादर, हिंद माता परिसरात झालेल्या पावसाने पाणी भरलं आहे. गेल्या तीन तासापासून मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरु आहे.

मुंबईसह राज्यभरात हवामान खात्याकडून 15 आणि आणि 16 जुलै रोजी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकणात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावरासाचा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवारी मुसळधार पावसाने झोडपल्यानंतर बुधवारी शहर आणि उपनगरात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. तसाच गुरूवारीही पाऊस कायम आहे. मुंबईकरांना आजही पुन्हा एकदा सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

गुरुवारी रायगड, मुंबई, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांत काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर शुक्रवारी मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात तुरळक ते मध्यम सरी कोसळतील. तर पुन्हा शनिवारी पावसाचा जोर थोडा वाढू शकतो. यासंदर्भातील अद्ययावत माहिती हवामान विभागाकडून जारी करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आलंय.

Bandra,Bandra Kurla Complex (East),Santacruz,Colaba, Mahalaxmi,Ram Mandir&NSC (Worli) stations of Mumbai have reported more than 10 cm of rainfall. Till now,heavy rainfall at a few places with isolated very heavy rain has been realized over Mumbai: India Meteorological Department