BREKING....! सोलापूर महापालिकेतील सर्व कार्यालये उद्यापासून सुरु

सोलापूर ः महापालिकेतील सर्व कार्यालये उद्यापासून (शुक्रवार) शंभर टक्के सुरु राहणार आहेत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 17 मार्चपासून कार्यालयीन उपस्थितीत कपात करण्यात आली होती. कार्यालये सुरु करण्याबाबतचे आदेश आयुक्त दीपक तावरे यांनी आज गुरुवारी सायंकाळी काढले. कोरोना विषाणूंचा प्रसा राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील गर्दी कमी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे शासनाने तत्कालीन वेळी परिपत्रके काढून उपस्थितीची संख्या निश्चित केली होती. शासनाने 18 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार कार्यालयात 50 टक्के उपस्थिती अनिवार्य होती. त्यानंतर 23 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ही उपस्थिती 5 टक्क्यांवर आणली. गेल्या 18 एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशामध्ये कार्यालयात 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. आयुक्तांनी गुरुवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, महापालिकेची सर्व कार्यालये नियमित सुरु होतील याची दक्षता संबंधित विभाग प्रमुखांनी घ्यायची आहे. कोरोना विषाणूसाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी वगळता इतर सर्व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहतील यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

महापालिका आयुक्तांनी काढलेला आदेश



