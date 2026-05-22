Physics NEET Paper Leak Case : नीट फिजीक्सचा पेपर फोडणाऱ्या महिलेचे नाव समोर, सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई; तीसरी पण 'मनिषा'च शोधली

CBI Action NEET Scam : देशभर गाजलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठी कारवाई केली आहे. भौतिकशास्त्राचा पेपर फुटवण्यात मदत केल्याच्या आरोपावरून एका महिलेचा ताबा घेतण्यात आला असून या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे..सीबीआयने ताब्यात घेतलेल्या महिलेचे नाव मनीषा संजय हवालदार असे असल्याची माहिती समोर आली आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, नीट परीक्षेतील भौतिकशास्त्राचा प्रश्नपत्रिका बाहेर काढण्यासाठी आणि ती संबंधितांकडे पोहोचवण्यासाठी तिने मदत केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..या प्रकरणात यापूर्वी अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र आता थेट पेपरफुटी साखळीतील महत्त्वाच्या दुव्यापर्यंत तपास पोहोचल्याचे मानले जात आहे. सीबीआयने संबंधित महिलेची कसून चौकशी सुरू केली असून तिच्या संपर्कातील इतर व्यक्ती, आर्थिक व्यवहार आणि परीक्षा केंद्रांशी असलेले संबंध यांचीही माहिती तपासली जात आहे..तपास यंत्रणांना काही इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, मोबाईल संवाद आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. या आधारे आणखी काही जणांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..CBI Strict Action NEET : नीट पेपरफुटी प्रकरणी मनीषा वाघमारे आणि मनीषा मांढरे समोरासमोर बसून होणार चौकशी, सीबीआय कडक पाऊल उचलणार.दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणाऱ्या महत्त्वाच्या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.आता मनीषा हवालदार हिच्या ताब्यानंतर तपासाला वेग आला असून या रॅकेटमधील आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.