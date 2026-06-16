Condom Usage Facts : एक कंडोम किती वेळा वापरावा

Sandeep Shirguppe

फक्त एकदाच वापरा

एक कंडोम फक्त एकदाच वापरावा.

Condom Usage Facts

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पुन्हा वापरू नका

संभोग संपल्यानंतर वापरलेला कंडोम पुन्हा वापरू नये.

Condom Usage Facts

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esakal

फाटण्याचा धोका

एकाच कंडोमचा दुसऱ्या वेळी वापर केल्यास तो फाटण्याचा धोका वाढतो.

Condom Usage Facts

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esakal

नवीन कंडोम

प्रत्येक नवीन संभोगासाठी नवीन कंडोम वापरणे आवश्यक आहे.

Condom Usage Facts

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esakal

धुवून वापरणे हणिकारक

वापरलेला कंडोम धुवून किंवा स्वच्छ करून पुन्हा वापरता येत नाही.

Condom Usage Facts

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esakal

दोन कंडोमचा वापर टाळा

एकावेळी दोन कंडोम एकत्र वापरणे टाळावे, कारण घर्षणामुळे ते फाटू शकतात.

Condom Usage Facts

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esakal

मुदत चेक करा

कंडोमची मुदत संपलेली नसल्याची खात्री करूनच वापरावा.

Condom Usage Facts

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esakal

सुरक्षित पर्याय

सुरक्षित लैंगिक संबंध आणि लैंगिक संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षणासाठी प्रत्येक वेळी नवीन कंडोम वापरणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.

Condom Usage Facts

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