Condom Usage Facts : एक कंडोम किती वेळा वापरावा

Sandeep Shirguppe
एक कंडोम फक्त एकदाच वापरावा.
Condom Usage Facts
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संभोग संपल्यानंतर वापरलेला कंडोम पुन्हा वापरू नये.
Condom Usage Facts
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एकाच कंडोमचा दुसऱ्या वेळी वापर केल्यास तो फाटण्याचा धोका वाढतो.
Condom Usage Facts
esakal
प्रत्येक नवीन संभोगासाठी नवीन कंडोम वापरणे आवश्यक आहे.
Condom Usage Facts
esakal
वापरलेला कंडोम धुवून किंवा स्वच्छ करून पुन्हा वापरता येत नाही.
Condom Usage Facts
esakal
एकावेळी दोन कंडोम एकत्र वापरणे टाळावे, कारण घर्षणामुळे ते फाटू शकतात.
Condom Usage Facts
esakal
कंडोमची मुदत संपलेली नसल्याची खात्री करूनच वापरावा.
Condom Usage Facts
esakal
सुरक्षित लैंगिक संबंध आणि लैंगिक संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षणासाठी प्रत्येक वेळी नवीन कंडोम वापरणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
Condom Usage Facts
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Ayurvedic benefits of jamun seeds
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